مطربة مصرية شهيرة تفاجئ الجمهور بمشاركة ملك جمال لبنان لها في كليبها الجديد
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
ميرنا عادل أديب
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تصور المطربة رنا سماحة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة في بيروت، فيما يشاركها في الكليب لأول مرة محمد صندقلي، الذي فاز بلقب ملك جمال لبنان لعام ٢٠١٩.
وتقوم شركه "لايف ستايلز ستديوز" بتقديم اغنيه "أميرة الحب" وهي من كلمات وألحان محمد رفاعى،وإخراج المخرج اللبناني عادل سرحان، وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات ايدوجان.
آخر أعمالها
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رنا سماحه، اغنية "فيني وجع" التي قامت بإصدارها باللهجه الخليجيه، تعاونت فيها مع المنتج السعودي “محمد الشادي، وهي من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
ومن كلمات أغنية "فيني وجع"
الله يا حزني و ضيقي و ياسي جيتوا في وجهي و ما طعنتوا قفايا
ما انتم مثل ربعي مثل بعض ناسي وجه في قربي و الف وجه ورايا
لكن انا طيب و بعمل بساسي وما نقصوا ذرة في مجمل وفايا
و العالم اللي انكروا طيب راسي الله يجبر في هواهم عزايا
في ضيقهم كلي ملاذ و مراسي شايل عناهم فوق همي عنايا
ولا احتجتهم كل تنكر وناسي مدري خطاهم ولا طيبي خطايا
لكن انا طيب و بعمل بساسي وما نقصوا ذرة في مجمل وفايا.
عن رنا سماحة
رنا سماحة هي مغنية مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، طرحت عدة أغنيات كانت أولاها "غلطت من الأول"، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.
بدايتها الفنية
بدأت رنا مشوارها الفني في سن صغيرة، حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية، ثم اشتركت في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا، وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون، كما قدمت مسرحية "إيزيس" بمعهد الموسيقى العربية وغنت رنا بعض الأغاني فيها. والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.
ستار أكاديمي
شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منقطة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة. وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.
برامج تلفزيونية
كانت البداية التلفزيونية لها عندما عملت مذيعة لأول مرة أثناء مشاركتها في برنامج أجمل سنين عمرنا ، وأثناء مشاركة رنا في البرنامج تعاقدت على المشاركة في تقديم برنامج البنات ميعرفوش يكدبوا، والذي استمر 4 حلقات فقط قبل أن يتوقف لأسباب إنتاجية.
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