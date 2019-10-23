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كورتوا يرد بقوى على الانتقادات الموجهه له

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
كورتوا
كورتوا
حسام مجدي
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قام تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد بالرد على الانتقادات التي وجهت له في الفتره الأخيرة بسبب تذبذ مستواه نوعا ما مع الفري خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات كورتوا عقب مباراة اليوم ضد جلطة سراي

وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين لكننا في الشوط الثاني استطعنا السيطرة على المباراة والتحكم في إيقاع اللعب أكثر و أنا أعلم أي حارس مرمى أكون ولا أهتم إلا بالنقد البناء ولا أشك في نفسي على الإطلاق".

وتابع كورتوا: "اليوم كانت مباراة يجب علينا الفوز وليس هناك بديل غيره من أي الحصول على الأكسجيم والاستمرار في دوري أبطال أوروبا وملعب اليوم به الكثير من الأجواء الضيقة للغاية ولكننا بخير".

نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم

واستطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي التركي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيده في المركز الرابع.

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كورتوا ريال مدريد اليوم

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