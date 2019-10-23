موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الأربعاء 23-10-2010 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
برشلونة
برشلونة
محمد جمال
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يستضيف ملعب سينوبو، مباراة قوية اليوم، عندما يحل برشلونة الإسبانى نظيره سلافيا براج التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء سيقوده الحكم بي مادين، في لقاء يسعي فيه البارسا للفوز من أجل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا
يلتقي برشلونة مع نظيره سلافيا براج التشيكي علي ملعب سينوبو بتشيك، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا
يذاع لقاء برشلونة وسلافيا براج التشيكي علي قنوات بي ان سبورت التي تذيع المباريات الأوروبية بشكل حصري، علي مجموعة قنواتها، وسيذاع اللقاء عبر beIN Sport HD 1، في لقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعه السادسة قبل مواجهة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي
بروسيا دورتموند الألمانى 4 نقاط
برشلونة الإسبانى 4 نقاط
سلافيا براج التشيكي نقطة
انتر ميلان الإيطالى نقطة

ويسعي برشلونة لصدارة المجموعه، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام فريق بروسيا دورتموند بألمانيا بدون أهداف ثم فاز في اللقاء الثاني عي انتر ميلان علي ملعب كامب نو بهدفين لهدف.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام سلافيا براج التشيكي :
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا
خط الوسط : فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، أرثور ميلو
خط الهجوم : ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

بينما تشكيلة سلافيا براج التشيكي المتوقعه كالأتي :
حراسة المرمى : كولار
خط الدفاع : فلاديمير كوفال أوندري كوديلا، دافيد هوفوركا، يان بوريلا
خط الوسط : بيتر شيفتشيك، توما سوتشيك، لوكا ماسوبوست - نيكولا ستانسيو ، بيتر أولاينكا
خط الهجوم : ستانيسلاف

وعلي الناحيه الأخري سيلاقي فريقي انتر ميلان وبوروسيا دورتموند الألمانى علي ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى انتر في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 تحت قيادة الحكم انتونى تايلور.
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