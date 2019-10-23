مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان ضد بروسيا دورتموند

يلتقي نادي إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند في ملعب ستاد سان سيرو مساء الأربعاء ، حيث يبحث الجانبان على نتيجة كبيرة في دوري الأبطال وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.





ويحتل فريق لإنتر ميلان الذي يقوده أنطونيو كونتي حاليًا المركز الأخير في المجموعة ، بينما يتصدر خصومهم الألمان بوروسيا دورتموند الصدارة بفارق الأهداف عن برشلونة الإسياني.





ومن المتوقع أن يبدأ كونتي بالعناصر الآتية في موقعة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند





في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.





في خط الدفاع : سكرينار ، غودين ، دي فريج .





في خط الوسط : بروزوفيتش ، كاندريفا ، جاليارديني ، باريلا ، أسامواه .





في خط الهجوم : مارتينيز ، لوكاكو.





ومن المتوقع أن يبدأ لوسيين فافر بالعناصر الآتية في مواجهة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند





في حراسة المرمى : كورديا.





في خط الدفاع : حكيمي ، أكانجي ، هاملز ، شولز .





في خط الوسط : ديلاني ، ويتسل ؛ سانشو .





في خط الهجوم : جوتزة ، براندت ، ريوس.





غيابات إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند





يذكر أن سيغيب اليكسيس سانشيز عن الإنتر حتى بداية عام 2020 بسبب إصابة في الكاحل ومن المرجح أن يكون الإيطاليون بدون ستيفانو سينسي ، لأنه يواصل مواجهة مشكلة في الفخذ وفي غياب سينسي ، من المرجح أن يلتقي كونتي مع نيكولو باريلا وروبرتو جاجليارديني في وسط خط الوسط .