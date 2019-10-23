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مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان ضد بروسيا دورتموند

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند
إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند
مصطفي صابر
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يلتقي نادي إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند في ملعب ستاد سان سيرو مساء الأربعاء ، حيث يبحث الجانبان على نتيجة كبيرة في دوري الأبطال وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق لإنتر ميلان الذي يقوده أنطونيو كونتي حاليًا المركز الأخير في المجموعة ، بينما يتصدر خصومهم الألمان بوروسيا دورتموند الصدارة بفارق الأهداف عن برشلونة الإسياني.

ومن المتوقع أن يبدأ كونتي بالعناصر الآتية في موقعة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

في خط الدفاع : سكرينار ، غودين ، دي فريج .

في خط الوسط : بروزوفيتش ، كاندريفا ، جاليارديني ، باريلا ، أسامواه .

في خط الهجوم : مارتينيز ، لوكاكو.

ومن المتوقع أن يبدأ لوسيين فافر بالعناصر الآتية في مواجهة إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند

في حراسة المرمى : كورديا.

في خط الدفاع : حكيمي ، أكانجي ، هاملز ، شولز .

في خط الوسط : ديلاني ، ويتسل ؛ سانشو .

في خط الهجوم : جوتزة ، براندت ، ريوس.

غيابات إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند

يذكر أن سيغيب اليكسيس سانشيز عن الإنتر حتى بداية عام 2020 بسبب إصابة في الكاحل ومن المرجح أن يكون الإيطاليون بدون ستيفانو سينسي ، لأنه يواصل مواجهة مشكلة في الفخذ وفي غياب سينسي ، من المرجح أن يلتقي كونتي مع نيكولو باريلا وروبرتو جاجليارديني في وسط خط الوسط .
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كونتي بوروسيا دورتموند انتر ميلان إنتر ميلان ضد بوروسيا دورتموند

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