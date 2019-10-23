نجم براميدز يحسم موقفه من الرحيل إلى الزمالك

حسم عبد الله السعيد نجم خط وسط بيراميدز موقفه من الانتقال إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة.





وكشفت التقارير عن رفض عبد الله السعيد للرحيل إلى الزمالك كما أكدت مصادر داخل النادي الأبيض أن إدارة الزمالك على تواصل مع السعيد لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى صفوفه من خلال تقديم عرض مغر لضمه.





وأكدت المصادر على وجود تحفظ من جانب السعيد لارتداء القميص الأبيض وذلك بسبب رغبته فى الاستمرار في تجربته مع بيراميدز والتى يلعب خلالها في أجواء بعيدة عن الضغوط والأجواء الجماهيرية.





وأرسل النادي الأهلي منتصف هذا الشهر خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للنظر في الشكوي المقدمة ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطني.





وكان الأهلي قد تقدم بشكوي عبد الله السعيد وأهلي جدة في قضية واحدة ولكن تم رفض الشكوي من الفيفا حيث طلب الاتحاد الدولي فصل الشوكتين.





وقام الأهلي بعد ذلك بفصل الشكوتين وتغيير الصيغة وهو ما تسبب في تأخر حصول القضية على دور في ترتيب القضايا المرفعة لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وطلب الأهلي الحصول على مبلغ اثنين مليون دولار وهو قيمة الشرط الجزائي الذي وضعه الأهلي في عقد اللاعب مع أهلي جدة السعودي حال انضمامه لأي ناد في مصر.





وكان عبد الله السعيد قد انتقل من صفوف فريق الأهلي السعودي إلى بيراميدز ولكنه فسخ العقد قبل العودة إلى مصر.