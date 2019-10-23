عاجل.. هبوط أرضي بعمق 30 مترا بالطريق الإقليمي بسبب الأمطار

تسبب سقوط الأمطار بالطريق الدائري الإقليمي، إلى حدوث هبوط أرضي بالطريق، بسبب تجمعات المياه، وتم إجراء تحويلات مرورية بالطريق لحين الإنتهاء من إصلاحه.





وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا مفاده بسقوط الأمطار بالطريق الإقليمي بالقرب من الكيلو 30 في الطريق القادم من الواحات إلى طريق محافظة الفيوم، مما أدى إلى حدوث تجمع كميات كبيرة من المياه بالمكان " منطقة منخفضة يعقبها منطقة صعودية"، مما تسبب في حدوث هبوط بالطريق، بطول حوالي 150 متر، وبعرض حوالي 30 متر، وبعمق 30 متر.





وأجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، تحويلات مرورية بالطريق للاتجاهين.



