حصاد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

شهد مساء اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية و المثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا واستطاع كبار القارة الأوربية الخروج من المباريات بنتائج إيجابية دون أي مفاجأت.





حيث حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره فريق جالتا سراي التركي بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفي ذات المجموعة اكتسح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خارج ارضه نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة.





وفاز نادي يوفنتوس الإيطالي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق لوكوموتيف موسكو الروسي وحقق نادي اتلتيكو مدريد فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدف مقابل لاشئ لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة.





بينما خطف نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزا صعبا خارج ارضه أمام فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة وحقق نادي توتنهام الإنجليزي فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق النجم الأحمر الصربي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ ليحتل المركز الثاني في المجموعة ذاتها.





وتعادل نادي شاختار الأوكراني علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 2 / 2 وفي ذات المجموعة حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف لينفرد بصدارة المجموعة.