رئيس الطيران المدني: عودة الخطوط الروسية إلى مصر قريبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:22 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الطيار سامح الحفني رئيس هيئة الطيران المدني، إن هناك تغيير في المنظومة الأمنية في المطارات المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن عودة الطيران البريطاني إلى مصر شهادة تشير إلى استقرار وأمن البلاد.

وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن منظومة الطيران تكلفت المليارات لتصل إلى هذا المستوى العالي، لافتا إلى أنه حدث تفتيش على المطارات أكثر من مرة وتم رفع تقارير عادية وأخرى سرية للوصول إلى هذه النتيجة.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني إلى أن عودة الطيران البريطاني إلى مدينة شرم الشيخ يمثل إنجاز نتيجة مجهود كبير؛ حيث يشير إلى استرجاع ثقة الدول الأخرى والمسافر في منظومة الأمن في المطارات المصرية.

ونوه بأن الهيئة تعمل عل تطوير المنظومة بشكل مستمر لتتماشي مع حجم التهديدات التي تواجه العالم، مضيًفا: "قريبا ستعود الخطوط الروسية إلى مصر؛ حيث تم فتح قنوات اتصال مع الجانب الروسي".
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