عاجل.. مصرع 4 بينهم عروسين وإصابة 6 في حادث على طريق طنطا- المحلة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
Advertisements
شهد طريق المحلة- طنطا، بنطاق قرية الرجدية، مركز طنطا، حادث تصاد مروع بين سيارة ملاكي بها عروسين واتوبيس مرفق نقل داخلي، ما أسفر عن مصرع 4 بينهم العريس والعروس وإصابة 6 في حالة خطيرة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – المحلة، بنطاق قرية الرجديه، التابعة الى مركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، وسيارات الاسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين اتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع، سمير علاء عسكر 28 عاما، مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، صدام سليمان رزق 25 عاما، مقيم ميت يزيد، العريس، والجثة الثالثة فتاه في العقد الثاني من عمرها 13 عاما ومتواجدة في مشرحة المنشاوي العام.

ووفاة أماني نظمى شمس الدين 22 عاما، من القرشية، العروسة، كسر في قاع الجمجمة، وتم تحويها الى مستشفى طنطا الجامعي، وإصابة امنية السيد السعيد 22 عاما، مقيمة مدينة المحلة، اشتباه ارتجاج، التوني فتحي محمد 24 عاما، من سوهاج، مصاب سحجات وكدمات، شكري هاشم عبد الله، مقيم ميت حبيب مركز سمنود، مصاب اشتباه كسر فى الضلوع، فاطمة فاروق الميهي 43 عاما، طنطا، قطع فى اللسان، حامد النجار، 59 عاما، مقيم المحلة، مصاب كسر في الساق اليسرى، امينة سعد البيشي 50 عاما مقيمة شبشير الحصة، مركز طنطا، مصابة جرح متهاك وكسر فى الفك العلوي، وتم نقل المصابين الى المستشفيات والجثث الى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 12 ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد ناجي يكشف أسرار فيديو عمرو وردة بمعسكر الفراعنة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

منذ ساعة و نصف

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ أقل من ساعتين

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 7 ساعات

نجم براميدز يحسم موقفه من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

منذ ساعة و 16 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

01:53 ص

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status