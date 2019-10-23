عاجل.. مصرع 4 بينهم عروسين وإصابة 6 في حادث على طريق طنطا- المحلة
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
أيمن يحيي
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شهد طريق المحلة- طنطا، بنطاق قرية الرجدية، مركز طنطا، حادث تصاد مروع بين سيارة ملاكي بها عروسين واتوبيس مرفق نقل داخلي، ما أسفر عن مصرع 4 بينهم العريس والعروس وإصابة 6 في حالة خطيرة.
تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – المحلة، بنطاق قرية الرجديه، التابعة الى مركز طنطا.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، وسيارات الاسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين اتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع، سمير علاء عسكر 28 عاما، مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، صدام سليمان رزق 25 عاما، مقيم ميت يزيد، العريس، والجثة الثالثة فتاه في العقد الثاني من عمرها 13 عاما ومتواجدة في مشرحة المنشاوي العام.
ووفاة أماني نظمى شمس الدين 22 عاما، من القرشية، العروسة، كسر في قاع الجمجمة، وتم تحويها الى مستشفى طنطا الجامعي، وإصابة امنية السيد السعيد 22 عاما، مقيمة مدينة المحلة، اشتباه ارتجاج، التوني فتحي محمد 24 عاما، من سوهاج، مصاب سحجات وكدمات، شكري هاشم عبد الله، مقيم ميت حبيب مركز سمنود، مصاب اشتباه كسر فى الضلوع، فاطمة فاروق الميهي 43 عاما، طنطا، قطع فى اللسان، حامد النجار، 59 عاما، مقيم المحلة، مصاب كسر في الساق اليسرى، امينة سعد البيشي 50 عاما مقيمة شبشير الحصة، مركز طنطا، مصابة جرح متهاك وكسر فى الفك العلوي، وتم نقل المصابين الى المستشفيات والجثث الى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.
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