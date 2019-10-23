عاجل.. مصرع 4 بينهم عروسين وإصابة 6 في حادث على طريق طنطا- المحلة

شهد طريق المحلة- طنطا، بنطاق قرية الرجدية، مركز طنطا، حادث تصاد مروع بين سيارة ملاكي بها عروسين واتوبيس مرفق نقل داخلي، ما أسفر عن مصرع 4 بينهم العريس والعروس وإصابة 6 في حالة خطيرة.





تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – المحلة، بنطاق قرية الرجديه، التابعة الى مركز طنطا.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، وسيارات الاسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين اتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع، سمير علاء عسكر 28 عاما، مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، صدام سليمان رزق 25 عاما، مقيم ميت يزيد، العريس، والجثة الثالثة فتاه في العقد الثاني من عمرها 13 عاما ومتواجدة في مشرحة المنشاوي العام.



