بسبب الأحوال الجوية.. "الطيران" تلغي غرامات تحويل وإلغاء التذاكر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الطيار سامح الحفني رئيس هيئة الطيران المدني، إن الهيئة توقعت سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت الاجراءات الاحترازية ولكن تزاحم الشوارع لا يستطيع التحكم فيه، وهناك بعض الركاب تأخروا عن موعد طائرتهم.

وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الشركة قامت بالاعتذار للركاب المتواجدين داخل المطار وتم تأخير إقلاع بعض الرحلات"، مؤكدًا أنه لن يتم تحصيل أي غرامات على التذاكر من الركاب بسبب التأخير".

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني إلى أن شركات الطيران الخاصة والشركة الوطنية مصر الطيران ستتحمل كافة التكاليف، موضحًا أنه تم إلغاء كافة الغرامات الخاصة بتحويل أو إلغاء التذاكر".

وعلق على تجمعات مياه في إحدى صالات المطار قائلًا:" صالة 2 في مطار 1 القديم ؛ هي صالة متواجدة تحت الأرض ونسبة التشغيل بها لا تتعدى 1% من حركة المطار واتخذنا إجراءات احترازية بإغلاق الصالة في الحال بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية"، لافتًا إلى أنه كان يعلم أن هذا سيحدث.
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مطارات الطيران الأحوال الجوية أخبار مصر

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