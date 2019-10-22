أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: تأجيل الدوري.. والزمالك يواصل استعداداته لموقعة جينيراسون

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:35 م
أهم أخبار الكرة المصرية
أهم أخبار الكرة المصرية
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
يستعرض "الفجر الرياضي" أهم الأحداث الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2019 والذي شهد العديد من الأحداث الساخنه، خاصة من اتحاد الكرة المصري الذي قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز وأيضاً قرار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر بعقد إجتماع غداً الأربعاء باتحاد الكرة، وتفكير الأهلي والزمالك في إقامة معسكر خارجي.

اتحاد الكرة يؤجل بطولة الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز لبعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين النادي الاهلي واتحاد الكرة والتى علي آثرها رفض الأهلي مواجهة نادي الجونة في اللقاء الذى كان مقرر له الأربعاء بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

حسام البدري يقرر عقد إجتماع مع جهازه المعاون عقب تأجيل الدوري

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عقد إجتماع عاجا مع جهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس، صباح الأربعاء بالاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مناقشة الفترة القادمة بعد تأجيل بطولة الدوري المصري مما سيجعل هناك فترة راحة كبيرة للاعبين، وجاهزيتهم قبل خوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، وسيواجه منتخب مصر كينيا وكزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

الأهلي والزمالك يدرسوا إقامة معسكر خارجى بعد توقف الدوري

يفكر النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري رينى فايلر ونادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني ميتشو سريدوفيتش، إقامة معسكر خارجي بعد توقف بطولة الدوري المصري لبعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

اليوم الأخير بالدوري قبل التوقف.. أسوان تفوز علي إنبي بهدف

حقق نادي أسوان فوزه الأول ببطولة الدوري المصري بعد فوزه علي نادي إنبي والذي قاده اليوم حلمي طولان، بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن خالد.

وادي دجلة والمقاصة يتعادلان 2/2 قبل توقف الدوري

تعادل مصر المقاصة مع نظيره وادي دجلة بهدفين لكل فريق في لقاء قوي بين الفريقين، تقدم دجلة بهدف سريع عن طريق مروان حمدي في الثانية 50 ثم سجل رجب عمران الهدف الثاني في الدقيقة 29 قبل ان يسجل المقاصة هدفين عن طريق صلاح عاشور في الدقيقة 52 ثم إيدو موسيس يسجل هدف التعادل في الدقيقة 83.

الزمالك يواصل تدريباته إستعداداً لجينيراسيون فوت السنغالى

واصل اليوم نادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى يوم الخميس المقبل علي ملعب السلام ضمن مباراة الإياب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وشهد المران تدريبات مكثفة للاعبين لجاهزيتهم للقاء الهام بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تأجيل المباريات تأجيل الدوري اتحاد الكرة يؤجل الدوري أهم أخبار الكرة المصرية أخبار الكرة المصرية

أخبار تهمك

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

"C.N.N" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي.. وتفوق كاسح للجيش المصري

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ ساعة و نصف

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلي عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حسام البدري.. من هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر؟

عمرو مرعي يدخل حسابات حسام البدري لمعسكر أكتوبر

حسام البدري يفكر فى ودية لتجربة "المحليين" قبل مواجهة كينيا

أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019.. مصر ضد جيبوتي

أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019

الحل السحري لأزمة الأهلي واتحاد الكرة

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

11:17 م

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status