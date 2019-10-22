البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بعد جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:02 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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تراجعت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن جاءت نتائج أعمال الشركات مخيبقة للأموال والتوقعات.

وجاءت نتائج أعمال "ماكدونالدز" المخيبة للطموحات والتي تسببت في هبوط 5 بالمائة في سهم شركة الوجبات السريعة في جلسة اليوم.

وتراجعت البورصة الأمريكية على الرغم من الإفصاح عن نتائج أعمال شركتي "يونيتيد تكنولوجيز" و"بروكتر آند جامبل" والتي جاءت أفضل من التوقعات ما دفع سهمي الشركتان للارتفاع بنسبة 2.2 بالمائة و2.6 بالمائة على الترتيب في بداية التعاملات.

وأفصح أكثر من 19 شركة مدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن أرقامهم الفصلية من بينهم 80 بالمائة تجاوز توقعات المحللين.

وأبقى المستثمرون أنظارهم على تطورات التجارة العالمية، حيث صرح نائب وزير الخارجية الصيني اليوم أن بكين وواشنطن قد أحرزا تقدماً في محادثاتهم التجارية.

وتأتي هذه التعليقات بعد أقل من 24 ساعة من إبداء الرئيس دونالد ترامب تفاؤله بالصفقة التجارية والتي قال أنها ستكون رائعة.

ووفقاً لبيانات اقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 3 أشهر خلال سبتمبر.

وفي سياق مختلف، فإن عدم اليقين بشأن البريكست لا يزال قائماً، حيث رفض مجلس العموم البريطاني الإطار الزمني لمشروع قانون الاتفاقية وهو ما يجعل تمديد الموعد النهائي للخروج نهاية هذا الشهر أمر أكثر ترجيحاً.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يوازي 39 نقطة لينهي التعاملات عند 26788.1 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 2996 نقطة كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة مسجلاً 8104.3 نقطة.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مقابل اليورو لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1128 دولار.
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نتائج الاعمال صفقة البريكست البورصة الأمريكية الاسهم الامريكية

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