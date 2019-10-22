الرئيس التركي: أمريكا لم تف بالتزاماتها تجاه أنقرة حول الاتفاقيات السورية





أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بكامل التزاماتها تجاه تركيا حول الاتفاقيات السورية، وتركيا ليست مستعدة لتقديم تنازلات.





هذا وقال أردوغان: "لم تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها بالكامل، وسنتخذ الخطوات اللازمة، اذا توصلنا إلى حل وسط فسوف نفتح الطريق أمام منظمة إرهابية".





وقالت الولايات المتحدة وتركيا في يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، إنهما اتفقتا على تعليق العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة وسحب القوات الكردية من المنطقة العازلة، التي يبلغ طولها 30 كم على الحدود التركية السورية، والتي تنوي أنقرة السيطرة عليها بشكل مستقل.



