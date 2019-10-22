أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر.. أول تعليق من الأهلي على تأجيل الدوري.. وأخر تفاصيل أزمة كوليبالي

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 22-10-2019 العديد من الأخبار والأحداث الساخنة التي تخص فريق الكرة وتداعيات قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الدوري الممتاز لما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 22-10-2019 :-



الأهلي يعلق على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل الدوري

علق محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على قرار اتحاد الكرة بتأجيل ما تبقى من مباريات في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وتأجيل البطولة لما بعد أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا والتي تقام في مصر الشهر المقبل.



وقال مرجان في تصريحات خاصة :"أن مصلحة الوطن هي الأهم لدى جميع الأطراف، وهي اهم من أي شئ".



وأضاف :"جميع الأطراف اتفقت على ما خرج له الوضع الحالي، خاصة وأن الأسباب الأمنية التي أجبرت اتحاد الكرة إلى تأجيل بطولة الدوري لا تزال قائمة ولذلك وافقنا على التأجيل".



وتابع :"هناك حالة من الاحتقان داخل الشارع، والبعض يسعى لاستغلالها من أجل زعزعة استقرار الوطن، وهو ما لا نسمح به".





الأهلي: لا جديد في أزمة كوليبالي ولم نتوصل لاتفاق مع النجم الساحلي

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن توصل نادي النجم الساحلي إلى اتفاق نهائي ورسمي مع مسئولو القلعة الحمراء، بخصوص إنتهاء أزمة السنغالي سليماني كوليبالي.



وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي بإسم نادي النجم الساحلي قد صرح لإذاعة جوهرة الخاصة التونسية بأن النادي التونسي ونظيره الأهلي المصري وقعا على اتفاق بإنهاء أزمة ساليف كوليبالي وسيقومون بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعلامه بالاتفاق الذي حدث لكي يحث للاعب المشاركة مع الفريق.



وكان المحكمة الرباضية الدولية قد وقعت غرامة مالية قدرها مليون و350 ألف دولار على سليماني كوليبالي بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017.



وقال عبد الرازق في تصريحات خاصة :"لم يتحدث معي أو تواصل معي من قبل مسئولو النجم الساحلي بخصوص أزمة كوليبالي".



وأضاف :"هذا الملف أنا من أتولى هذا الملف في الأهلي، ولم يتواصل معي أحد نهائيًا، وما يتردد ليس له أساس من الصحة".



وواصل :"الأزمة لا تزال قائمة، لم نتوصل إلى أي حل لأننا لم نحصل على المبلغ المالي الذي تم توقعيه على اللاعب السنغالي".





عاشور يواصل الغياب عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني وفقرة ترفيهية

واصل حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مران الفريق الأحمر لليوم الثاني على التوالي بسبب إصابته بكدمة في الركبة خلال مران الفريق أول أمس الأحد.



واكتفى عاشور بأداء جلسة تأهيل في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.



وفي نفس السياق خصص فايلر المدير الفني للأهلي فقرة ترفيهية للعب الكرة باليد تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذي قام الفريق بتنفيذه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وقام لاعبو الأهلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية الخفيفة قبل انطلاق الجانب الفني تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق



معسكر خارجي للأهلي خلال فترة توقف الدوري

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في التجهيز لإقامة معسكر خارجي من أجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أن أعلن اتحاد الكرة تأجيل مسابقة الدوري المصري واستغلال توقف الدوري في شهر نوفمبر المقبل في ظل إقامة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر.





ويعقد سيدعبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع فايلر، غدًا الأربعاء، ومن المقرر أن يقوم بعرض ملف الدخول في معسكر خارجي من عدمه على الجهاز الفني، خاصة أن هناك عدد كبير من اللاعبين طلبوا الحصول على راحة سلبية نظرًا لضغك المباريات بعد استئناف المسابقة نهاية أول شهر ديسمبر بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا.



