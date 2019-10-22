كلوب يُعلق على عودة محمد صلاح





قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح عودته الفريق مكسب كبير بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.





وأضاف كلوب :"إصابة جويل ماتيب ليست إصابة كبيرة تستدعي القلق خضع للراحة وللعلاج في الأسبوعين الماضيين ولكنه شعر ببعض الإنزعاج عقب مباراة اليونايتد. ليست شيء كبير ولكنه لا يستطيع المشاركة في مباراة امام ارنولد أصيب بالمرض في المعدة الليلة ونتمنى أن يتماثل سريعًا للشفاء".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جينك الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة أبطال أوروبا.





وكان صلاح قد غاب عن مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.