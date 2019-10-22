عاجل... انتهاء المهلة الزمنية لانسحاب القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" بسوريا

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بانتهاء المهلة الزمنية لانسحاب قوات الحماية الكردية من المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا وفق الاتفاق التركي الأمريكي، وهي كانت عبارة عن 150 ساعة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "بدءًا من يوم الأربعاء، سننفذ مشروعنا في غضون 150 ساعة، سيتم نقل جميع الإرهابيين من قوات حماية الشعب الكردية والأسلحة الثقيلة بعمق 30 كيلومترًا والقضاء عليها، وسيتم تنفيذ دورياتنا المشتركة على عمق 10 كيلومترات، وجميع إرهابيي وحدات حماية الشعب، وستتخذ الدولتان جميع التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من الاختراق وسيعملون بتنسيق وثيق".





وأضاف أردوغان، أيضًا أن روسيا وتركيا ستبذلان جهودًا لتحقيق تسوية سياسية في سوريا.



