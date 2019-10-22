جوميز يحقق رقم قياسي جديد رفقة الهلال



نجح الفرنسي بافتيمبي جوميز في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بتسجيله الهلال الثاني في مرمى السد القطري، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الأربعة من منافسات دوري ابطال اسيا.





وتأهل نادي الهلال، رسميًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من تعرضه للخساره أمام السد القطري، بهدفين مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وانفرد جوميز بصدارة هدافي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩، عقب عقب تسجيل الهلال الثاني في مرمى السد القطري؛ ليرفع رصيده التهديفي خلال النسخة الحالية إلى ١٠ أهداف متفوقا على البرازيلي ليوناردو دي سوزا.



يذكر أن سالم الدوسري قد افتتح أهداف اللقاء لصالح الهلال ، عند لدقيقة 13؛ بتمريره حاسمة استقرت في شباك السد القطري.



وسرعان ما تمكن السد من السيطرة على اللقاء وأمطر مرمى الهلال، بثلاثة أهداف متتالية في ثلاث دقائق فقط، حيث أحرز أكرم عفيف الهداف الأول للهلال عند الدقيقة 17، وسجل نام تاي الهدف الثاني عند الدقيقة 19، فيما أحرز الهدف الثالث حسن الهيدوس من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الهلال عند الدقيقة 20.



وأعاد الفرنسي جوميز، الأمل إلى الزعيم؛ عندما نجح في إحراز الهدف الثاني للهلال، عند الدقيقة 25.



وفي الشوط الثاني، عمل الهلال على تهدئة رتم المباراة؛ إلا أن خوخي بوعلام، نجح في إحراز الهدف الرابع للفرؤق القطري في الوقت بدل الضائع، ليخرج بفارق هدف وحيد فقط، ليحجز الهلال مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.