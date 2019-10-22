محافظ الدقهلية: 978 مليون جنيه تم منحها لتمويل مشروعات مختلفة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:56 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم
محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية عن منح 978 مليون و563 ألف و373جنيه، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب السوق.

وأكد محافظ الدقهلية على أن دعم المحافظة لمشروعك باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف شاروبيم أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة،يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

ومن جانبه، قال المحاسب محمد البدوي مدير إدارة مشروعك إن إجمالى القروض التي تم صرفها علي مستوى المحافظة،تم منحها لـ 10998 مشروعًا، وفرت 19 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى منتصف أكتوبر الجاري، وجاءت مدن المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين،كأفضل ثلاث مقرات من حيث عدد المشروعات وفرص العمل بنطاق المحافظة.

وعلى صعيد اخر، عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير المساعد مع مسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة اللواء محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات، والعميد إيهاب مصطفى مدير والعميد سامح زكريا مديرا المشروع،والمهنسان محمد حمدي وندى رأفت أخصائي الدعم الفني.

واستعرض شاروبيم مع مسئولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اخر مستجدات العمل بنظام ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وجدوى تنفيذها ومعوقات التنفيذ.

وأكد محافظ الدقهلية على أن ميكنة الجهاز الإداري من شأنه تيسير حصول المواطنين على الخدمة وتيسير قيام الموظفين بتقديم الخدمة مشيرا إلى أن الهدف هو السرعة في تنفيذ أوامر البيانات والحصول على الخدمة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ميكنة الخدمة من شأنه حماية الموظف أثناء وبعد تقديم الخدمة من تزوير البعض للمستندات،كما يوفر النظام مختلف البيانات لمتخذي القرار.

ووجه شاروبيم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد لبدأ العمل باصدار رخص المباني والمحلات المميكنة يوم 15 نوفمبر القادم ليكون في استطاعة المواطن الاستعلام عنها من أي مكان وتساعد في معرفة متخذي القرار للبيانات المطلوبة.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم نقل الموظفين الذين تم تدريبهم على نظم الميكنة لان هؤلاء تم اعدادهم للقيام بالوظيفة،وانه سيتم تدريب رؤساء المراكز والمدن على نظام العمل المميكن.
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مشروعك المواطنين القروض الدقهلية التمويل التخطيط

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