سفير مصر في لندن: "محمد صلاح سفير آخر للقاهرة ببريطانيا"

علق السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، على عودة الطيران البريطاني لشرم الشيخ، قائلًا: "كانت هناك مفاوضات مستمرة مع الجانب البريطاني لإعادة حركة الطيران لشرم الشيخ على كافة المستويات، والحمد لله كللت هذه المفاوضات بالنجاح أخيرًا".



وتابع سفير مصر في لندن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الشركات السياحية البريطانية ستبدًأ مرة أخرى إستئناف حركة الطيران إلى شرم الشيخ، خاصة أن شرم الشيح من أفضل الوجهات السياحية للبريطانيين.



وعن تألق محمد صلاح في الدوري البريطاني الفترة الأخيرة، قال: "أعتبر محمد صلاح سفير آخر لمصر في المملكة البريطانية المتحدة".



هذا وقال السفير البريطاني السير جيفري آدامز، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن قوة الأمن والأمان التي تشهدها مصر هي سر عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، لافتَا إلى أن هناك كثير من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السفر في مصر معقبًا: "مبروك لمصر على عودة الطيران إلى شرم الشيخ"

