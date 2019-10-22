"مليون ونصف دولار".. تفاصيل جائزة مركز دبي للأمن الإلكتروني

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:32 م
بوابة الفجر
سمر حسن
Advertisements
Advertisements

شارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في لجنة التقييم المشتركة لتقديم جائزة بقيمة مليون ونصف دولار لأفضل فكرة بحثية في الأمن الرقمي، كما أعلن المركز عن أسماء الفائزين في مسابقة "هاك إن ذي بوكس" للذكاء الاصطناعي التي تعتبر ضمن ختام فعاليات مؤتمر الأمن الرقمي العالمي "هاك إن ذي بوكس+ الأسبوع السيبراني"  قد استمر المؤتمر لمدة لستة أيام في مدينة أبوظبي، الأسبوع الماضي.

 

زيادة الوعي

 

أكدت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني،  أن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني ضمن لجنة التقييم تاتي ضمن استراتيجية المركز التي تعتمد على عقد شراكات استراتيجية مع شبكة من أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني.

 

أضافت البلوشي، أن فتح المجال أمام هذه المسابقات الهادفة تحقق زيادة الوعي العام عن المخاطر الأمنية والدور الذي يقوم به الأمن في العصر الرقمي، لتحقيق الطلب المتزايد في السوق على التعليم والتدريب الرقمي.

 

عملت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني، ضمن قيادة لجنة التقييم، وشاركت البلوشي في العديد من ورش العمل والندوات أثناء فعاليات مؤتمر "هاك إن ذي بوكس + الأسبوع السيبراني".

 

الذكاء الاصطناعي

 

أوضحت الدكتورة بشرى البلوشي، أن هذه الفعاليات والمؤتمرات تلعب دورا في المساعدة على إحراز التقدم في دعم جهود حكومة دبي، وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تضعها الحكومة، وتهدف هذه الخطط التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني، وبناء فضاء سيبراني آمن ومرن لمدينة دبي ودولة الإمارات بأكملها.

 

تضمن تحدي الذكاء الاصطناعي، الحصول على جائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي وهي بتقديم رؤية لمكافحة البرمجيات الخبيثة واختبار اختراق لهواة مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وقد تشارك المركز الأول في الجائزة الفريقان مالواريو وبيسديوس .

 

جوائز أخرى

 

يحرص مركز دبي للأمن الإلكتروني، علي تقديم عدد من الجوائز الاخري منها جائزة "الابتكار البحثي للأمن الإلكتروني" ضمن احتفالية شهر الابتكار في فبراير بكل عام، خلال فبراير الماضي، نظم المركز حفل الختاميَ لجائزة الابتكار البحثي للأمن الإلكتروني.

 

حضر الحفل عدد من الباحثين والخبراء والمتحدثين في مجال الأمن الإلكتروني.  استعرض المركز إنجازاتِه في دعم البحث العلمي في مجال أمن المعلومات، كما كرم المركز الفريقين الفائزيْن بالجائزة، وهما "جامعة خليفة" وجامعة الشارقة.

 

قال الدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال الحفل، إن الابتكار يمثل البنية الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي، ودولة الامارات العربية المتحدة، كما ناقش الزرعوني، رؤية واستراتيجيات مركز الأمن الإلكتروني.

 

استراتيجية المركز

 

أكد الزرعوني، أن “استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني هي جزء من الاستراتيجية العامة أن تصبح دبي رائدةً عالمياً في مجالات الابتكار والسلامة والأمن الالكتروني، يعتمد المركز على التعاون مع المؤسساتِ الحكومية بهدف تحقيق فضاءٍ إلكتروني ٍآمنٍ، ودعم ِ نمو إمارةِ دبي واقتصادها، بقيادة الابتكار.

 

ثمن الدكتور مروان الزرعوني، جهود الباحثين والطلبة المشاركين من جامعات محلية ودولية في مسابقات المركز، بتقدم بأبحاث عالية المستوى، مشدد أن للبحث العلمي دوراً حيويا في دفع عجلة الابتكار، كما يأمل بأن تكون المسابقات وسيلة لتوسيع أفق الباحثين فيما يتعلقُ بمجال الأمن الإلكتروني .

 

أوضح الزرعوني، أن جوائز المركز هي ضمن مبادرة تهدف إلى جعل المركز ركناً استراتيجياً للابتكار، كما أن الابحاث تقوم علي أساس معرفة غنية، يدفع المركز بإمارة دبي نحو التقدم في مجال الأمن الإلكتروني، وهو الأمر الذي يدعم رؤية القيادة الحكيمة، بجعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم.

 

كانت الابحاث المقدمة تناقش التحديات في مجال الأمن الالكتروني والتهديدات الالكترونية، وتوصلت الأبحاث إلى نتائج تدعم تطوير أدوات جديدة، وتقنيات وأجهزة وتطبيقات متقدمة، يكون لها الأثر على الثروة الرقمية لإمارة دبي ، وإثراء مجال الأمن الالكتروني محليا وإقليميا و معايير الأمان لحماية المعلومات والبيانات المتداولة عبر الشبكة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليون ونصف دولار مركز دبي للأمن الإلكتروني جائزة الابتكار البحثي الذكاء الاصطناعي

أخبار تهمك

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ ساعة و نصف

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"C.N.N" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي.. وتفوق كاسح للجيش المصري

منذ ساعة و نصف

أخبار ريال مدريد: إنقاذ رقبة زيدان وطرد نجم الفريق وصفقة تبادلية كبري مع مانشستر سيتي وتحديد المدرب الجديد لريال مدريد

منذ ساعة و نصف

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي بعد بيان اتحاد الكرة بتأجيل الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يقرر التخلي عن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

500 ألف سائح يتلقون العلاج في دبي بحلول 2020

تراجع مؤشر ناسداك دبي بنسبة 0.1% بختام جلسة الأثنين

بورصة دبي تصعد لمستوى 3180.34 نقطة بختام التعاملات

مؤشر ناسداك دبي يغلق عند مستوي 3211.02 نقطة

ناسداك دبي يسجل 3077.8 نقطة خلال أسبوع

لقب بـ"صانع لؤلؤة العرب"..أسرار فى حياة "محمد بن راشد"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

11:17 م

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

09:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status