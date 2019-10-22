"مليون ونصف دولار".. تفاصيل جائزة مركز دبي للأمن الإلكتروني

شارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في لجنة التقييم المشتركة لتقديم جائزة بقيمة مليون ونصف دولار لأفضل فكرة بحثية في الأمن الرقمي، كما أعلن المركز عن أسماء الفائزين في مسابقة "هاك إن ذي بوكس" للذكاء الاصطناعي التي تعتبر ضمن ختام فعاليات مؤتمر الأمن الرقمي العالمي "هاك إن ذي بوكس+ الأسبوع السيبراني" قد استمر المؤتمر لمدة لستة أيام في مدينة أبوظبي، الأسبوع الماضي.

زيادة الوعي

أكدت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني، أن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني ضمن لجنة التقييم تاتي ضمن استراتيجية المركز التي تعتمد على عقد شراكات استراتيجية مع شبكة من أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني.

أضافت البلوشي، أن فتح المجال أمام هذه المسابقات الهادفة تحقق زيادة الوعي العام عن المخاطر الأمنية والدور الذي يقوم به الأمن في العصر الرقمي، لتحقيق الطلب المتزايد في السوق على التعليم والتدريب الرقمي.

عملت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني، ضمن قيادة لجنة التقييم، وشاركت البلوشي في العديد من ورش العمل والندوات أثناء فعاليات مؤتمر "هاك إن ذي بوكس + الأسبوع السيبراني".

الذكاء الاصطناعي

أوضحت الدكتورة بشرى البلوشي، أن هذه الفعاليات والمؤتمرات تلعب دورا في المساعدة على إحراز التقدم في دعم جهود حكومة دبي، وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تضعها الحكومة، وتهدف هذه الخطط التعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني، وبناء فضاء سيبراني آمن ومرن لمدينة دبي ودولة الإمارات بأكملها.

تضمن تحدي الذكاء الاصطناعي، الحصول على جائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي وهي بتقديم رؤية لمكافحة البرمجيات الخبيثة واختبار اختراق لهواة مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وقد تشارك المركز الأول في الجائزة الفريقان مالواريو وبيسديوس .

جوائز أخرى

يحرص مركز دبي للأمن الإلكتروني، علي تقديم عدد من الجوائز الاخري منها جائزة "الابتكار البحثي للأمن الإلكتروني" ضمن احتفالية شهر الابتكار في فبراير بكل عام، خلال فبراير الماضي، نظم المركز حفل الختاميَ لجائزة الابتكار البحثي للأمن الإلكتروني.

حضر الحفل عدد من الباحثين والخبراء والمتحدثين في مجال الأمن الإلكتروني. استعرض المركز إنجازاتِه في دعم البحث العلمي في مجال أمن المعلومات، كما كرم المركز الفريقين الفائزيْن بالجائزة، وهما "جامعة خليفة" وجامعة الشارقة.

قال الدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال الحفل، إن الابتكار يمثل البنية الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي، ودولة الامارات العربية المتحدة، كما ناقش الزرعوني، رؤية واستراتيجيات مركز الأمن الإلكتروني.

استراتيجية المركز

أكد الزرعوني، أن “استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني هي جزء من الاستراتيجية العامة أن تصبح دبي رائدةً عالمياً في مجالات الابتكار والسلامة والأمن الالكتروني، يعتمد المركز على التعاون مع المؤسساتِ الحكومية بهدف تحقيق فضاءٍ إلكتروني ٍآمنٍ، ودعم ِ نمو إمارةِ دبي واقتصادها، بقيادة الابتكار.

ثمن الدكتور مروان الزرعوني، جهود الباحثين والطلبة المشاركين من جامعات محلية ودولية في مسابقات المركز، بتقدم بأبحاث عالية المستوى، مشدد أن للبحث العلمي دوراً حيويا في دفع عجلة الابتكار، كما يأمل بأن تكون المسابقات وسيلة لتوسيع أفق الباحثين فيما يتعلقُ بمجال الأمن الإلكتروني .

أوضح الزرعوني، أن جوائز المركز هي ضمن مبادرة تهدف إلى جعل المركز ركناً استراتيجياً للابتكار، كما أن الابحاث تقوم علي أساس معرفة غنية، يدفع المركز بإمارة دبي نحو التقدم في مجال الأمن الإلكتروني، وهو الأمر الذي يدعم رؤية القيادة الحكيمة، بجعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم.

كانت الابحاث المقدمة تناقش التحديات في مجال الأمن الالكتروني والتهديدات الالكترونية، وتوصلت الأبحاث إلى نتائج تدعم تطوير أدوات جديدة، وتقنيات وأجهزة وتطبيقات متقدمة، يكون لها الأثر على الثروة الرقمية لإمارة دبي ، وإثراء مجال الأمن الالكتروني محليا وإقليميا و معايير الأمان لحماية المعلومات والبيانات المتداولة عبر الشبكة.