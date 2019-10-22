"بيبي شارك وآه لو لعب يا زهر".. 6 مشاهد بارزة من انتفاضة لبنان

تدخل موجة الاحتجاجات الشعبية في لبنان يومها السادس على التوالي بعدما بدأت يوم الخميس الماضي، اعتراضًا على حزمة ضرائب جديدة كانت قد فرضتها الحكومة على قطاع الاتصالات والإنترنت، كذلك احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتدني أوضاع المعيشة وارتفاع تكاليفها.

وخلال ستة أيام من الانتفاضة اللبنانية أظهر اللبنانيون صورةً حضارية لتظاهراتهم السلمية، وكانت لهم عدة مشاهدة بارزة ما بين الطريفة واللقطات النادرة التي ميزت الحركة الشعبية ضد الحكومة في لبنان، نستعرضها في السطور التالية.

بيبي شارك على الطريق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين ونظرائهم العرب مقطعًا مصورًا لأم وطفلها جالسون في السيارة، وخلال سيرها في الشارع وجدت عددًا من المتظاهرين يملؤون الشارع عن بكرة أبيه، الأمر الذي أفزع الطفل الصغير وأحسّ بالرعب، وحين أخبر الأم الشباب بهذا شرع المحتجون في مداعبة الصغير بأغنية "بيبي شارك" الشهير، ليتحول خوف الطفل إلى دهشة.

حفلات شواء

يُعرف اللبنانيون بأنهم شعب يحب المرح بدرجة كبيرة ربما تفوق نظرائهم العرب في دول أخرى، ومن هذا المنطلق لم تغب الموسيقى والأغاني والرقص في الاحتجاجات، بل كانت حاضرة وبقوة، فقط انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمحتجين أثناء إعدادهم حفلات شواء وسط الطريق مصحوبة بالموسيقى والرقص.

توثيق اللحظة

منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان سعى كل مواطن شارك في الاحتجاجات لتوثيق لحظة مشاركته بالصورة، ولعل أشهر الصور التي تداولها نشطاء فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة الفتاة التي حرصت على التقاط صورةً لها أمام حريق الإطارات والأدخنة السوداء تتصاعد خلفها.

قبلات رومانسية

لا أحد يمكنه أن ينكر الطابع الرومانسي الذي يتصف به اللبنانين، فمن الشائع عنهم أنهم شعب يقدس المشاعر ويحترمها، لذا فقد حرص هذا الثنائي على التعبير عن حبهما الذي يعادل قدر الحب الذي يكنوه لوطنهم، من خلال قبلات حميمة أمام العامة، وأُعتبر هذه الصورة أبرز المشاهد التي تميز الثورة اللبنانية.

أحمد شيبة حاضرًا بقوة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للمحتجين الذين تجمعوا بساحات بيروت، للمطالبة بتغيير النظام السياسي الحاكم في البلاد وتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن الطائفية التي عانى منها اللبنانيون، ويُظهر الفيديو المتظاهرين وهم بتفاعلون مع أنغام الأغاني الشعبية المصرية.

وظهر الشباب والنساء المتظاهرين وهم يرقصون على الأغنية الشعبية المصرية " آه لو لعب يا زهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة، والتي تعد أكثر الأغاني نجاحًا في مصر على مدار عدة سنوات مضت.

حمام سباحة في الشارع

يبدو أن حب الوطن والدفاع عنه أمر منهك لبعض الأشخاص، لذا فقد قرر هذا الشاب اللبناني الدفاع عن وطنه على طريقته الخاصة، حيث ظهر وهو جالس في بركة مياه متنقلة أثناء تواجده في المظاهرين على الطريق السريع الذي يربط بين بيروت بشمال لبنان، وقد استماتت قبضته على علم بلاده.

وتستمر المظاهرات الشعبية في لبنان لليوم السادس على التوالي منذ اندلاعها يوم الخميس الماضي إثر فرض وزير الاتصالات محمد شقير ضريبة جديدة على الإنترنت عبر تطبيق واتساب، وكان الرئيس سعد الحرير قد أمهل الحكومة والشركاء مهلة 72 ساعة لحل الأزمة، فيما أصر المحتجون على مطالبهم بإسقاط الحكومة كاملةً " كلن يعني كلن".

وأقرت الحكومة اللبنانية، أمس الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية طارئة استجابة لمطالب المتظاهرين المناهضة للحكومة، التي أشاد بها الحريري بأنها كسرت جميع الحواجز الطائفية التي لطالما أغرق البلاد لسنوات طويلة.

وخرج الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع يوم الخميس الماضي وعلى مدار ستة أيام للتعبير عن غضبهم من النخبة الحاكمة التي انتهت بالبلاد إلى طريق مغلق، وشهدت الأحداث غلق المدارس والمصارف والشركات أبوابها.