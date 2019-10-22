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"الصحة" توصي بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من أمراض الشتاء، ونصحت بأخذه بشكل سنوي.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن لقاح الإنفلونزا يقي من المرض بنسبة من 70 إلى 90%؛ لذلك يجب أخذ اللقاح سنويًا بالتوجُّه لأقرب مركز صحي والحصول عليه.


كانت وزارة الصحة طالبت بالاستعداد جيدًا لفصل الشتاء، بتناول المشروبات المفضلة، واتخاذ الطرق الوقائية لحماية الأطفال من الإنفلونزا، مع الحرص على النظافة الشخصية، والاهتمام جيدًا بارتداء ملابس مناسبة لفصل الشتاء، بالإضافة إلى التوجّه لأقرب مركز صحي والحصول على لقاح الإنفلونزا.


يشار إلى أن أمراض الشتاء الشهيرة تشمل، "الزكام، والتهاب الحنجرة، والسعال، والإنفلونزا، والتهاب المسالك التنفسية"، وتُعد الفيروسات التي تنتقل من شخص لآخر أحد الأسباب الرئيسة لهذه الأمراض؛ حيث تنتشر عبر الهواء في أماكن العمل وحضانات الأطفال والأماكن المغلقة، وفقًا لموقع "طب ويب".


أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تستهدف المواطنين والمقيمين، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

وأوضحت “الصحة”، أنها وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ “الصحة”، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة، مؤكدة على هؤلاء بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا، مشيرة إلى ان لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90 من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً.

وأبانت “الصحة” عبر حسابها في تويتر أعراض ومضاعفات الإنفلونزا التي تظهر من خلال سيلان في الأنف، والتهاب في الحلق، وألم في العضلات، وسعال مستمر وجاف، ورجفة وتعرق، وصداع، وكذلك درجة حرارة أكثر من 38، منوهة إلى أن المضاعفات تظهر عبر التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، والوفاة.


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وزارة الصحة لقاح الانفلونزا الموسمي الإصابة بالأنفلونزا

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