عاجل

هيئة الأرصاد توضح المناطق المتوقع سقوط أمطار بها خلال الـ 24 ساعة القادمة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:39 م
بوابة الفجر
سمر حسن
Advertisements
Advertisements

واجهت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على عدة أنحاء متفرقة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية  أن يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الخمسة أيام القادمة.

 

 

 

درجات الحرارة

 

ومن جانبه أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية حيث تبلغ درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة، وتصل إلي 26 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتتراوح في القاهرة والوجه البحري والدلتا 29 درجة، و تتراوح درجات الحرارة على جنوب سيناء والغردقة 33 درجة، وفي شمال الصعيد تبلغ  30، وجنوب الصعيد  تتراوح36 درجة.

 

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة اليوم وترتفع حركة الموج حوالي متر ونصف إلى مترين وبالإضافة إلي انتشار الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وكما تعتبر حالة البحر الأحمر خفيفة  إلى معتدلة اليوم، يبلغ ارتفاع الموج  من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

طقس خريفي

 

شدد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، لا تقلق المواطنون، حيث إن هذه التغيرات تحدث كل خريف من كل عام، وأن حالة الاضطراب فى الحالة الجوية ستبدأ من طقس الاثنين وتنتهي الجمعة.

 

ويعتبر فصل الخريف، أكثر فصول السنة اختلافا فى أحوال الطقس، حيث يشهد الطقس اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، انخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح وارتفاع للأمواج مصحوب بسقوط أمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق التى يحاط بها الجبال من جميع الاتجاهات.

 

كانت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو أعلنت أن خطوط المترو تسير بشكل طبيعي، حتى الآن، كما أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة تشغيل المترو بالخطوط الثلاث، مؤكدا أنها تعمل بكامل طاقتها، كما شهدت حركة المرور حالة من الزحام بسبب سقوط الأمطار في طرق وكباري القاهرة الكبري .

 

مناطق الأمطار

 

ولفت المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سقوط الأمطار والسيول يبدأ من مساء اليوم حتى يوم الجمعة القادم، كما تتعرض بعض المناطق لأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تنشط حركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على خليج السويس.

 

وأوضح  أن هذه المناطق تشمل المناطق الغربية وسيوة ومطروح، وتمتد إلى شمال الدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية على مناطق من شمال البلاد.

 

وشدد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن بعض المناطق تتعرض للسيول من الثلاثاء: جنوب سيناء وأماكن متفرقة من الصعيد، خاصة شمال الصعيد "بداية من الثلاثاء تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح  من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام".

 

أمطار اليوم

 

واجهت محافظة القاهرة الكبرى، سقوط أمطار على مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدا الأربعاء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهو طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

 

وتنتشر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بالإضافة إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، تمتد حالة سقوط الإمطار إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.

 

ملابس تلائم الأمطار

 

وتقدمت هيئة الأرصاد الجوية بالنصيحة بتغيير نوعية الملابس من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، وذلك للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد، قد تعرضت اليوم الثلاثاء، منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لأمطار غزيرة، خلال الساعات القليلة الماضية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد الجوية مناطق الأمطار سقوط الأمطار خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

أخبار تهمك

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لايف.. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 live

منذ ساعتين

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة القمة 119

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سنحشد الملايين حال اندلاع حرب بسبب سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار رعدية

مفاجأة غير منتظرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع: أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق

انخفاض الحرارة 7 درجات غدا.. بيان هام من "الأرصاد"

"الشتاء رجع تاني".. "الأرصاد" تتوقع تعرض هذه المناطق لأمطار رعدية غدا

الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدا.. "انخفاض حرارة وأمطار رعدية"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:06 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

06:53 م

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد يونايتد بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:28 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

07:07 م

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status