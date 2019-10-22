هيئة الأرصاد توضح المناطق المتوقع سقوط أمطار بها خلال الـ 24 ساعة القادمة

واجهت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على عدة أنحاء متفرقة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الخمسة أيام القادمة.

درجات الحرارة

ومن جانبه أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية حيث تبلغ درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة، وتصل إلي 26 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتتراوح في القاهرة والوجه البحري والدلتا 29 درجة، و تتراوح درجات الحرارة على جنوب سيناء والغردقة 33 درجة، وفي شمال الصعيد تبلغ 30، وجنوب الصعيد تتراوح36 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة اليوم وترتفع حركة الموج حوالي متر ونصف إلى مترين وبالإضافة إلي انتشار الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وكما تعتبر حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة اليوم، يبلغ ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس خريفي

شدد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، لا تقلق المواطنون، حيث إن هذه التغيرات تحدث كل خريف من كل عام، وأن حالة الاضطراب فى الحالة الجوية ستبدأ من طقس الاثنين وتنتهي الجمعة.

ويعتبر فصل الخريف، أكثر فصول السنة اختلافا فى أحوال الطقس، حيث يشهد الطقس اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، انخفاض في درجات الحرارة، وهبوب رياح وارتفاع للأمواج مصحوب بسقوط أمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق التى يحاط بها الجبال من جميع الاتجاهات.

كانت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو أعلنت أن خطوط المترو تسير بشكل طبيعي، حتى الآن، كما أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة تشغيل المترو بالخطوط الثلاث، مؤكدا أنها تعمل بكامل طاقتها، كما شهدت حركة المرور حالة من الزحام بسبب سقوط الأمطار في طرق وكباري القاهرة الكبري .

مناطق الأمطار

ولفت المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سقوط الأمطار والسيول يبدأ من مساء اليوم حتى يوم الجمعة القادم، كما تتعرض بعض المناطق لأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تنشط حركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على خليج السويس.

وأوضح أن هذه المناطق تشمل المناطق الغربية وسيوة ومطروح، وتمتد إلى شمال الدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية على مناطق من شمال البلاد.

وشدد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن بعض المناطق تتعرض للسيول من الثلاثاء: جنوب سيناء وأماكن متفرقة من الصعيد، خاصة شمال الصعيد "بداية من الثلاثاء تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام".

أمطار اليوم

واجهت محافظة القاهرة الكبرى، سقوط أمطار على مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدا الأربعاء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهو طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتنتشر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بالإضافة إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، تمتد حالة سقوط الإمطار إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.

ملابس تلائم الأمطار

وتقدمت هيئة الأرصاد الجوية بالنصيحة بتغيير نوعية الملابس من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، وذلك للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد، قد تعرضت اليوم الثلاثاء، منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة لأمطار غزيرة، خلال الساعات القليلة الماضية.