دوري ابطال اوروبا.. "محمد صلاح" يعود لقائمة ليفربول ضد جينك البلجيكي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:21 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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قام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإعلان عن قائمة فريقه لمباراة جينك البلجيكي، المحدد لها غدًا الأربعاء في بلجيكا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول عودة محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، حيث قام بالمشاركة في تدريبات "الريدز" اليوم.

واشتكى محمد صلاح من إصابة فى الكاحل، لم يستطع على إثرها المشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التى أقيمت يوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة، أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك آدم لالانا بدلاً منه.

ويمتلك ليفربول 3 نقاط فقط فى رصيده بعدما فاز فى الجولة الثانية على سالزبورج النمساوي، بينما خسر في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالى في بطولة دوري ابطال اوروبا.
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