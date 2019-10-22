عقده جديدة لأرسنال مع إيمري

استطاع نادي شيفيلد يونايتد أن يفوز على نظيره نادي أرسنال بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين 21 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقده جديدة لأرسنال في عهد إيمري

وظهرت عقده جديدة أصبحت تطارد نادي أرسنال خارج ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تولي الإسباني أوناي إيمري مهمة تدريب الفريق.





وقد خاض أرسنال 24 مباراة خارج ملعبه منذ تولي إيمري مهمة تدريب الفريق تمكن من الفوز في 8 مباريات فقط وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 10 مباريات.





كما حصد أرسنال من ال 24 مباراة خاضها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حصد منهم 30 نقطة وخرج في مباراتين فقط بشباك نظيفة.





ترتيب الفريقين عقب مباراة الأمس

وبنتيجة مباراة الأمس وصل رصيد نادي شيفيلد يونايتد إلى 12 نقطة ليتواجد في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما توقف رصيد أرسنال عند 15 نقطة في المركز الخامس.





موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي جيماريش يوم الخميس القادم 24 أكتوبر ةضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.