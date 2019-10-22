سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في البنوك
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:18 م
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء22-10-2019 مقابل الدولار الأمريكي والجنية المصرية في التعاملات اليوم .
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء22-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.
سعرالريال السعودية في البنك المركزى المصرى
وسجلت البنوك المصرية"، سعرالريال السعودية في البنك المركزى المصرى للبيع 4.483 وللشراء 4.447 .
اسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء22-10-2019 في البنوك
سعر الريال السعودي في بنك الاهلي
سجل سعر الريال السعودي في بنك الاهلي نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.
|
اليوم
|
البنك
|
سعر الشراء
|
البيع
|
22/10/2019
|
االبنك المركزي
|
4.31
|
4.34
|
بنك الاهلي
|
4.3
|
4.34
|
بنك مصر
|
4.3
|
4.34
|
بنك البركة
|
4.24
|
4.37
|
بنك الاسكندرية
|
4.28
|
4.34
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