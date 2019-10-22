سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في البنوك

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:18 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء22-10-2019 مقابل الدولار الأمريكي والجنية المصرية في التعاملات اليوم .



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء22-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.


 سعرالريال السعودية في البنك المركزى المصرى


وسجلت البنوك المصرية"، سعرالريال السعودية في البنك المركزى المصرى  للبيع 4.483 وللشراء 4.447 .



اسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء22-10-2019 في البنوك 


سعر الريال السعودي في بنك  الاهلي

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاهلي  نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.


 

اليوم

البنك

سعر الشراء

البيع

22/10/2019

االبنك المركزي

4.31

4.34

بنك الاهلي

4.3

4.34

بنك مصر

4.3

4.34

بنك  البركة

4.24

4.37

بنك الاسكندرية

4.28

4.34

 

 

 

 


سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في البنوك  


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