استقرات اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء22-10-2019 مقابل الدولار الأمريكي والجنية المصرية في التعاملات اليوم .









يعرض لكم "الفجر"، اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء22-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.





سعرالريال السعودية في البنك المركزى المصرى





وسجلت البنوك المصرية"، سعرالريال السعودية في البنك المركزى المصرى للبيع 4.483 وللشراء 4.447 .









اسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء22-10-2019 في البنوك





سعر الريال السعودي في بنك الاهلي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاهلي نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.





اليوم البنك سعر الشراء البيع 22/10/2019 االبنك المركزي 4.31 4.34 بنك الاهلي 4.3 4.34 بنك مصر 4.3 4.34 بنك البركة 4.24 4.37 بنك الاسكندرية 4.28 4.34





سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-10-2019 في البنوك



