الأهلي يرفض رحيل لاعبه للعين نهائياً ويتمسك بالإعارة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يسعى مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، لحسم صفقة التعاقد مع شادي رضوان لاعب شباب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

"العين يطلب ضم موهبة الأهلي"

وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عرضا رسميا من العين الإماراتي، للتعاقد مع "فيراري الأحمر"، مقابل 150 ألف دولار نظير خدماته.

ويعد شادي رضوان، واحدا من أبرز الأسماء الشابة المتواجدة على الساحة الرياضية، واختير من ضمن أفضل 60 موهبة في العالم.

"الأهلي يتخذ قراره بشأن رحيل لاعبه"

واستقر النادي الأهلي على رفض العرض المقدم من العين الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب، مرحبا برحيله على سبيل الإعارة، نظرا لما يتمتع به من قدرات مميزة.

"عقد جديد لرضوان مع الأهلي"

وقرر مجلس النادي، توقيع عقد جديد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لمدة خمسة أعوام للحفاظ عليه من الرحيل مجانا.

"العين يستغل علاقته بالأهلي لحسم الصفقة"

ويسعى مجلس العين الإماراتي، لاستغلال علاقته القوية مع إدارة الأهلي، من أجل حسم الصفقة لصالحه، منذ حصول المارد الأحمر على خدمات حسين الشحات قادما من الفريق الإماراتي، العام الماضي.
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