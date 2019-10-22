بعد إلغاء بريطانيا قيود السفر لشرم الشيخ.. هل تعود الرحلات الروسية إلى مصر؟

نشر الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، إعلانها عن رفع القيود على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا، وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن التحسينات في الإجراءات الأمنية فى المطار، والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران، يعنى أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن، بالعمل من وإلى المطار.





يأتي ذلك تزامنًا مع ما تشهد مدينة سوتشي الروسية، من فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي وأعمال قمة روسيا- أفريقيا، والتي تعقد للمرة الأولى برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.­





تحاول القمة التعرض لمسألة عودة الرحلات الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية، حيث صرح نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، يوري برزيكي، في تصريحات سابقة في أبريل الماضي، بأن الرحلات الجوية السياحية إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ يمكن أن تستأنف في أكتوبر المقبل، نظرًا لأن إعادة الطيران يمكن أن تصادف افتتاح الموسم السياحي الذي يبدأ في آخر الخريف.





نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، قال إن عودة مصر إلى السوق السياحية ستزيد من التنافس في السوق، وترخّص الجولات السياحية إلى كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة، وأوضح أن استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية وعودة الغردقة وشرم الشيخ إلى السوق، سيؤثر مباشرة على أسعار الجولات السياحية في المنتجعات، ولا يمكن القول إن الأسعار ستهبط فورا، لكنها ستواجه ضغطًا ما.





أما اللواء طيار أحمد جنينة رئيس للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فيقول إن مطاري الغردقة وشرم الشيخ جاهزان لاستقبال أي رحلات وليست الروسية فقط، كما أن المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية جاهزة على أكمل وجه، وتعتبر على أعلى مستوى عالمي موجود، وبالنسبة للجان التي تقوم بالتفتيش على المطارات المصرية وتحديدًا مطاري شرم الشيخ والغردقة سواء القادمة من روسيا أو إنجلترا أو أمريكا يكونوا مبهورين بالمنظومة الأمنية المطبقة لدينا، لأنها غير متوفرة في دول العالم بمراحل التفتيش والأسلوب المتبع في التفتيش وعناصر الشرطة والإجراءات الموجودة تفوق المستوى العالمي حاليًا.





يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة تابعة لشركة "كوجاليم آفيا" الروسية، من طراز "إيرباص 321"، في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015، وعلى متنها 224 شخصًا، ولكن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل 2018.





عودة الرحلات الروسية على الخطوط المصرية، لم يكن وليد اللحظة، بل سبق تلك الخطوة تمهيدًا كبيرًا من كلا الجانبين، ففي أواخر عام 2017، قال وزير الطيران المدني شريف فتحي، في ذلك الوقت إن الحكومات منحت الضوء الأخضر لعودة الرحلات بين القاهرة ومسكو، وإن شركات الطيران قادرة أن تختار الوقت المناسب لرحلاتها حسب الجاهزية التجارية.





وأضاف الوزير، أن دورهم يتلخص في تذليل أي عقبات أمام استئناف الرحلات مرة أخرى، لافتًا أنه تم الاتفاق على الحديث عن عودة الرحلات بداية من شهر أبريل المقبل لمطاري شرم الشيخ والغردقة، ويجب أن نحترم رغبة الجانب الروسي في هذا الشأن، ويعتبر هذا التوقيت مناسب جدًا لتقيم الموقف والعمل على تحديد موعد العودة لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.





وفي يناير 2018، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة، وتم نشر هذا المرسوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الخاص بالكرملين، وتم إدخال تعديل على المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 8 نوفمبر من عام 2015، بحيث تستثنى الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو ومطار القاهرة من الحظر الشامل المفروض على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى مطارات مصر.





وأوضح "بوتين" وقتها، خلال مؤتمر صحفي، أنه يشعر بالارتياح، بأن المصريين يقومون بكل ما في وسعهم لضمان الأمان، موضحًا أنه يسعى إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة في وقت قريب.



