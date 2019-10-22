البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:17 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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صعدت البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات خاصة بعد إفصاح  شركات "يونيتيد تكنولوجيز" و"بروكتر آند جامبل" والتي جاءت أفضل من التوقعات ما دفع سهمي الشركتان للارتفاع بنسبة 1 بالمائة و4.1 بالمائة على الترتيب في بداية التعاملات.

وتسبب تراجع نتائج أعمال "ماكدونالدز" في هبوط 3.3 بالمائة في سهم شركة الوجبات السريعة بالمستهل.

وأفصحت أكثر من 19 شركة مدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن أرقامهم الفصلية من بينهم 80 بالمائة تجاوز توقعات المحللين.

وأبقى المستثمرون أنظارهم على تطورات التجارة العالمية، حيث صرح نائب وزير الخارجية الصيني اليوم أن بكين وواشنطن قد أحرزا تقدماً في محادثاتهم التجارية.

وتأتي هذه التعليقات بعد أقل من 24 ساعة من إبداء الرئيس دونالد ترامب تفاؤله بالصفقة التجارية والتي قال أنها ستكون رائعة.

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة أو ما يوازي 20 نقطة ليستهل التعاملات 26848.2 نقطة.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 3011.1 نقطة بينما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليصل إلى 8191.7 نقطة.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة تتجاوز 0.1 بالمائة مقابل اليورو لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1143 دولار.
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نتائج الاعمال المحادثات التجارية البورصة الأمريكية اسهم ماكدنوالز

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