شاهد.. استقبال روسي ومصري كبير لـ"السيسي" فور وصوله إلى سوتشي

عرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر متجها إلى مدينة سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية، برئاسة الرئيسين بوتين والسيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.



وأوضح الفيديو، أن الرئيس السيسي غادر مصر متجها إلى مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى الأفريقي الروسي، وذلك في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي، ولدى وصول الرئيس مطار ادلير الدولي بسوتشي كان في استقباله نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي للرئيس للشرق الأوسط، وكان أيضا في استقبال الرئيس السيسي عدد من المسئولين الروس، وأعضاء السفارة المصرية



هذا وقد صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك عدد كبير من الملفات سيتم مناقشته على هامش قمة "سوتشي" بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين، ومن تلك الملفات محطة الضبعة النووية ومدى تطورها، المنطقة الاقتصادية، التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي هى علاقات قوية للغاية، وتعد امتدادا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

