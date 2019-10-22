شاهد.. استقبال روسي ومصري كبير لـ"السيسي" فور وصوله إلى سوتشي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
عرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر متجها إلى مدينة سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية، برئاسة الرئيسين بوتين والسيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي.

وأوضح الفيديو، أن الرئيس السيسي غادر مصر متجها إلى مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى الأفريقي الروسي، وذلك في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي، ولدى وصول الرئيس مطار ادلير الدولي بسوتشي كان في استقباله نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي للرئيس للشرق الأوسط، وكان أيضا في استقبال الرئيس السيسي عدد من المسئولين الروس، وأعضاء السفارة المصرية

هذا وقد صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك عدد كبير من الملفات سيتم مناقشته على هامش قمة "سوتشي" بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين، ومن تلك الملفات محطة الضبعة النووية ومدى تطورها، المنطقة الاقتصادية، التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي هى علاقات قوية للغاية، وتعد امتدادا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.
Advertisements

أخبار تهمك

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقتحم الأزمة ببيان ناري: ظلمونا ولن نسكت

منذ ساعتين و 41 دقيقة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 9 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

منذ نصف ساعة

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

موقف صادم من رينيه فايلر في أزمة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 16 ساعة

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:27 م

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

عاجل | "ظاهرة خطيرة".. تفاصيل جديدة بشأن طقس اليوم.. و"الصحة" توجه تحذيرا للمواطنين

03:10 م

نص اتفاق وزير الرياضة مع رئيس الزمالك على موعد القمة

02:20 م

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

10:15 ص

3 حلول لإنهاء أزمة الأهلي والزمالك في الدوري

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status