أمطار على أماكن متفرقة بـ"البحيرة" والأرصاد تتوقع طقسا غير مستقر (صور)



وجاء نص البيان أنه في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال موسم الشتاء وتوقعات سقوط أمطار غزيرة أو سيول، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية باتخاذ كافه التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة، والمتابعة اليومية والمستمرة لخطوط الإنارة وأعمدة الكهرباء والشدات الكهربائية ومتابعة حالة محولات وأعمدة الكهرباء.



إليكم درجات الحرارة غدًا الأربعاء 23102019 في مصر:





شهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظة البحيرة، سقوط أمطار متوسطة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد بدء من اليوم ومتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة، وتوقع خبراء الأرصاد أن ﺗﻘﻞ الرؤية في اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ الشمالية ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻨﻮﺑﺎ علي مدينتي ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورعدية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳس.وأرسل مدير المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة، بيانًا تتضمن أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شدد علي رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والأوضاع الغير مستقرة للأحوال الجوية، طالب عدد من الأهالي كافة المسؤولين بالمحافظة بسرعة مواجهة هذه الأمطار قبل أن تتحول الأزمة لكارثة كبرى وتغرق مياه الأمطار المنازل.