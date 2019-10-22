أولى بطاقات التأهل تداعب يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو



يستعد ملعب يوفنتوس آرينا لاستضافة المباراة التي ستجمع يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، والمقرر انطلاقها مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .





دور الـ16 يداعب يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو





ويدخل يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو من أجل الفوز وتحقيق المباراة الثلاثة من أجل مواصلة تصدر المجموعة والاقتراب بصورة كبيرة من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .





ويحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقية أتلتيكو مدريد، فيما يحل لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متفوقًا على بايرن ليفركوزن متذيل ترتيب المجموعة دون نقاط .









التشكيل المتوقع لكتيبة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو





ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي ماوريسيو ساري مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى : تشيزني .



خط الدفاع : كوادرادو، توماس دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو.



خط الوسط : سامي خضيره، ماتويدي، بيانيتش .



خط الهجوم : بيرنارديسكي، هيجواين، كريستيانو رونالدو .





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