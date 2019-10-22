مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:02 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سلافيا براغ التشيكي غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ويتطلع برشلونة لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات من أجل التقدم خطوة نحو التأهل للدور المقبل من البطولة الأوروبية.


وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب الثنائي صامويل أومتيتي وسيريجو روبيرتو بسبب الإصابة.


قائمة برشلونة ضد سلافيا براج


تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سوايز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - فرانكي دي يونج -أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - أنسو فاتي.

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قائمة برشلونة سلافيا براج دوري ابطال اوروبا برشلونة

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