بسبب "نملة".. سارة نخلة تتعرض لوعكة صحية شديدة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:51 م
سارة نخلة
سارة نخلة
هبة أحمد
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كشفت الفنانة سارة نخلة عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت صورة لها وهى ترقد على سرير فى المستشفى، وعلقت على الصورة قائلة :"أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة او ضعيفة بس الحوار غريب شوية او شويتين الحقيقة، دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى و عملت نقدر نقول نصف عمليه عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير اننا كان عندي برد اصلا و بقالي اربع ايام مش باكل كويس ومش بنام كويس و كل شوية بدوخ بس السبب الي دخلني المستشفى بالليل و بكل بساطة هو نملة ، صدقوني نملة ... تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى و كويسين و تيجوا على نفسكوا و في الآخر نملة تدخلكو العمليات، ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا انا فاكرة انها ناموسة عادية عشان انا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل اني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع و السخونية و الدوخة و دخلت الطوارئ على طول و الدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير، الحمدلله على كل حال وانا في بيتي دلوقتي بس يارب ابقى احسن و الجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني ".

مشاركة سارة فى دراما رمضان

يذكر أن سارة خاصت السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "حكايتي"، والمسلسل بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير، أحمد صلاح حسنى، جمال سليمان، إدوارد، تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج أحمد سمير فرج.

رساله سارة نخلة لطليقها

نشرت الفنانة سارة نخلة مؤخرا صورة جديدة لها، بعد الحكم بحبس طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود عامين، لاتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده، وعلقت سارة على الصورة، قائلة: "لاتلعب الألعاب مع فتاة يمكن أن تلعب بشكل افضل".

لمحات من حياتها الشخصية

حصلت الفنانة السورية سارة نخلة علي لقب ملكة جمال سوريا في عام2010، ولدت بمدينة الدمام بالسعوية، وعاشت فيها ثلاثة عشر عاما ثم عادت إلي سوريا، تخرحت من كلية الصيدلة جامعة دمشق، عملت في البداية كعارضة أزياء مع كبار مصممي الأزياء، تزوجت من الفنان أحمد عبدالله محمود بعد قصة حب جمعتهما في عام 2015، ودام الزواج عدة أعوام، ونظرا لوجود مشاكل بينهما انتهي الأمر بالانفصال.


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