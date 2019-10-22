إيمى سالم: ردود الأفعال على "طلقة حظ" فاقت توقعاتى

أكدت الفنانة إيمى سالم، أن ردود الأفعال على دورها فى مسلسلها الرمضانى "طلقة حظ" فاقت توقعاتها.





وقالت إيمى سالم، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنها تلقت اشادة كبيرة بدورها الذى قدمته وبأنها قدمت العمل بشكل جيد، كما جاءتها بعض التعليقات بأن أداءها أصبح يحمل نضجا، وبأنها قدمت شخصية الشر ولكن بشكل مختلف.





وأعربت عن سعادتها للغاية بمشاركتها فى المسلسل، معتبرة نفسها محظوظة لأنها من المشاركات فيه، لافتة إلى أنها دائمًا تبحث عن الجديد فى أعمالها، وتدقق فى اختياراتها الفنية.





وأوضحت أن الاختلاف من أهم العناصر التى جعلتها تنجذب للمسلسل، فالعمل مختلف عن أدوارها السابقة، هو كوميدى ويعتمد على كوميديا الموقف، وهو ما كانت ترغب فى تقديمه، كما أن دورها الذى قدمته مؤثر فى الأحداث ومهم.





وأشارت إلى أنها أحبت العمل مع الممثل مصطفى خاطر فهو يتعامل باحترام، وأصبحت بينهما صداقة أثناء الكواليس وسعدت كثيرا بالتجربة، مؤكدة أنها لا تحب تقديم أى مشهد يخدش الحياء أو يغضب أبناءها، فمن الطبيعى أن يكون هناك خط أحمر لا يمكن تجاوزه.





وتناولت أحداث المسلسل قصة شخصية "عبدالصبور" التى يجسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومى البسيط الراعى لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسا على عقب، وتتصاعد الصراعات فى إطار كوميدى مختلف.





وشارك فى بطولة المسلسل هبة مجدى، ومحمد أنور، وخالد أنور، وآيتن عامر، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجى، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسنى شتا ومحمود فارس، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.