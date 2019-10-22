وزارة الخارجية: الصين تأمل في حل التوتر في شمال سوريا عبر التسوية السياسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، تشونينغ، اليوم الثلاثاء، إن الصين تأمل أن يتم حل التوترات المتصاعدة المحيطة ببيان الولايات المتحدة حول استعدادها لشن هجوم على أنقرة بسبب عملها في شمال سوريا من خلال تسوية سياسية وجهود موحدة لمحاربة الإرهاب في المنطقة.





وأضافت المتحدثة: "الصين تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وتركيا وقد سبق أن طالبنا أنقرة بوقف عملها العسكري".





وأوضحت: "نأمل أن تتضافر جميع الأطراف المتورطة في الصراع في جهودها لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسوية السياسية في سوريا لدعم السلام والاستقرار في المنطقة".





يأتي هذا البيان، بعد أن عقدت وزارة الخارجية التركية إحاطة إعلامية قبل يوم واحد للملحقين العسكريين من 63 دولة حول عملية السلام الحالية في ربيع سوريا.





وصرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، يوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على استعداد تام لطلب عمل عسكري أمريكي ضد تركيا إذا لزم الأمر وسط أزمة الشرق الأوسط الحالية. ولم يحدد "بومبيو" في المقابلة ما هي الإجراءات التي قد تثير رد فعل عسكري أمريكي.





شنت تركيا الهجوم المثير للجدل عبر الحدود في شمال سوريا في 9 أكتوبر في محاولة لبناء منطقة آمنة وتطهير المنطقة من القوات الكردية، والتي تقول أنقرة إنها مرتبطة بجماعة إرهابية. وواجه الهجوم إدانة واسعة من جميع أنحاء العالم.





تقترب العملية حاليًا من إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 120 ساعة والذي توصلت إليه أنقرة مع واشنطن يوم الخميس.





ومن المتوقع، أن تعلن تركيا عن خطواتها المقبلة بشأن الهجوم في وقت لاحق من اليوم، عقب محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وقد قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا "بعزم" بعد انتهاء وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إذا لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها واشنطن.





وتقول تركيا: "إن جميع قوات الميليشيا الكردية من قوات حماية الشعب الكردية يجب أن تترك "منطقة آمنة" تريد إنشاءها على طول جزء من حدودها مع سوريا. وتنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب بصفتها إرهابية لصلاتهم بالمتمردين الأكراد الذين يعملون في جنوب شرق تركيا.





وفي حديثه قبل زيارة رسمية إلى روسيا، قال أردوغان أيضًا إنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيف يمكن للجنة دستورية سورية من المقرر أن تجتمع في أواخر أكتوبر أن تحقق تقدمًا ملموسًا.





وقال الجيش العراقي بشكل منفصل أيضًا اليوم الثلاثاء: "إن القوات الأمريكية التي عبرت الحدود إلى العراق من سوريا لا تملك سوى الموافقة على ذلك إذا تم نقلها في وقت لاحق خارج البلاد وليس لديهم تصريح بالبقاء في العراق.





وأضاف: "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان حتى يمكن نقلها خارج العراق".



