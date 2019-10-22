9 قطاعات تقود بورصة الكويت للصعود بمستهل التعاملات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:13 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات  مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحا 7.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5758.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6275.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.36% رابحاً 16.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4751.26 نقطة.

 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 156.3 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتى عبر 5181 صفقة ، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.15%.
 
وجاء سهم "شركة الشعيبة الصناعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.86%، تلاه شركة السكب الكويتية بنسبة 12.97%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم "شركة الأنظمة الآلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.93%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليون الدينار الكويت

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ يوم

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

منذ أقل من ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ يوم

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول

منذ أقل من ساعة

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 7 قطاعات.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل جلسة اليوم

إرتفاع جماعي لمؤشرات بورصة "الكويت "بمستهل جلسة أخر الأسبوع

قطاع "العقار" يقود بورصة الكويت للصعود بالتعاملات الصباحية

6 قطاعات تقود بورصة "الكويت "للصعود بالتعاملات الصباحية

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

10:47 ص

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

"ونتر وندرلاند".. تعرف على أول مدينة ملاهي من نوعها بالشرق الأوسط ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية (فيديو ترويجي)

11:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status