9 قطاعات تقود بورصة الكويت للصعود بمستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحا 7.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5758.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6275.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.36% رابحاً 16.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4751.26 نقطة.





وجرى التداول بمستهل التعاملات على 156.3 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتى عبر 5181 صفقة ، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.15%.

وجاء سهم "شركة الشعيبة الصناعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.86%، تلاه شركة السكب الكويتية بنسبة 12.97%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم "شركة الأنظمة الآلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.93%.