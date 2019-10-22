كيف استعدت شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات لفصل الشتاء؟

مع قدوم فصل الشتاء، تتأهب المحافظات برفع حالة الاستعداد القصوى، حيث تقوم شركات المياه والصرف الصحي، بإجراء إصلاحات لبالوعات الصرف، حتى تكون قادرة على امتصاص مياه الأمطار التي تغمر الشوارع، كي لا تعيق حركة المرور والسير.





القاهرة والمدن الجديدة

في محافظات القاهرة والمدن الجديدة، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة، لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.





وتضمنت التكليفات التي أصدرها وزير الإسكان، رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، وتفعيل خطة الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، وحصر معدات شركات القطاع الخاص العاملة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها عند الضرورة.





القليوبية

على صعيد محافظة القليوبية، أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فرعي الشركة بمدينتي طوخ وقها، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والدفاع المدني وهيئة الإسعاف والشرطة وإدارات المرور قامت بتنفيذ محاكاة سقوط الأمطار وتراكمها بالانفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، كما تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة علي سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق





كما قامت المحافظة بعمل مناورات منفذة، للتعرف على سرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الانفاق، في إطار حرص المحافظة على رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد علي تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها، وأوضح مجاهد أن تلك المناورات تأتي في إطار الاستعدادت التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتي تتمثل في تطهير بلوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد ولمواجهة موسم سقوط الأمطار.





مدن القناة

في الوقت ذاته تم رفع حالة الاستعداد في مدن القناة أيضًا، حيث قال المهندس عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء والأمطار فى القطاعات الثلاثة التابعة لشركة مياه القناة وتخدم الشركة ثلاثة قطاعات هى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، كما تم تنفيذ نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من جميع أنفاق وشوارع محافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار إنهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الأمطار فى فصلى الخريف والشتاء والعمل على تفادى ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكبارى والشوارع بمياه الأمطار وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار.





وبدأت فعاليات التجربة بميادين الممر ونفق جمال عبدالناصر بالمحافظة وهما من الاماكن التى يتم فيها تجميع المياه فى الشتاء ويعتبران من المناطق الساخنة، والتى تشكل خطورة على المواطنين وعبور السيارات لوجودهما فى وسط المدينة، فى منطقة بها كثافة سكانية عالية، وتنفيذ المناورة ليلًا حتى لا تتأثر السيولة المرورية بالاشتراك بين "الأحياء - الحماية المدنية -شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة - المرور - الإسعاف باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار بالأنفاق، وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة تصريف مياه الأمطار.





وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك متابعة مستمرة لتطهير وتسليك خط تصريف المياه بالنفق باستخدام معدات الشركة وذلك لسرعة تصريف المياه، وإنشاء غرفة عمليات للتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتسليك مطابق وصفايات تصريف مياه الأمطار لمنع وجود أى انسدادات خلال موسم الأمطار.





وفى قطاع مياه السويس تم الانتهاء من تطهير مخرات السيول بمحافظة السويس خلف محطة الصرف الصحى بحى عتاقه، كما أن هناك لجنة فنية دائمة تتولى معاينة المجرى على الطبيعة، والتأكد من تطهيره وإزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار فى مخرات السيول، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها، وأنه يتم حاليا مراجعة تجهيز كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى تجمعات للأمطار أو سيول، مع رفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أى بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة عبير خليل، المتحدث الرسمى لشركة محافظات القناة، أنه يتم بشكل دورى متابعة تطهير الشنايش ومصافى الأمطار بنفقى جمال عبدالناصر والثلاثينى ونفق الممروالشارع التجارى وشبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية أما بالنسبة لمحافظة بورسعيد فقد تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار بحى الشرق وجارى العمل بحى الزهور وحى الضواحي، وفى قطاع السويس تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار بأحياء الأربعين وعناقه والسويس، وجارى اعمال التطهير بحى فيصل.



