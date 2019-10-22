السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالنزهة دون إصابات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد جابر
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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم النزهة، صباح اليوم الثلاثاء، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وفي هذا الإطار، تقدم "الفجر" أسس وقواعد السلامة من الحماية المدنية لتلافي حدوث أي حريق:

 -التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- قطع التيار الكهربي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- لا توصل أى جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار الكهربي.

 - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التي ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصيني" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
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الكلمات المفتاحية

النزهة السيطرة على حريق

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