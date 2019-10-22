السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالنزهة دون إصابات

وفي هذا الإطار، تقدم "الفجر" أسس وقواعد السلامة من الحماية المدنية لتلافي حدوث أي حريق:





-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.





- قطع التيار الكهربي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.





- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.





- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.





- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.





- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.





- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.





- لا توصل أى جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار الكهربي.





- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.





- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التي ينجم عنها الحرائق.





- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصيني" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.



