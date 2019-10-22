عاجل.. تحذير هام من "الأرصاد" للمواطنين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
محمود شاهين
محمود شاهين
هدى عبدالرازق
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قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الشمالية هي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن محافظة الأسكندرية شهدت أمطار مساء أمس وصباح اليوم، منوها بأنه متوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار 72 ساعة المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 29 درجة.

وأضاف أن هناك تزايد للسحب على شمال البلاد، وشمال وجنوب سيناء، مناشدا المواطنين متابعة النشرات الجوية الفترات المقبلة لمعرفة حالة الطقس، معلقا: "تشغيل المروحة ليلا لابد أن يتوقف نهائيا حتى لا نصاب بنزلات برد".
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