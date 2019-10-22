بالأرقام.. انهيار سعر صرف الريال اليمني.. وكيف بددت مليشيا الحوثي الاحتياطي النقدي للبلاد؟





قال مساعد القطيبي الخبير الاقتصادي اليمني والاستاذ في كلية السياسة والإقتصاد جامعة عدن ، إن مليشيا الحوثي الإيرانية ، منذ سيطرتها على مفاصل السلطة في صنعاء شرعت في تبديد الكثير من الموارد الاقتصادية بصورة منهكة لاقتصاد البلد ، ودمرت بفعل ممارساتها الفوضوية والتي قادت البلد إلى حرب لم تتضح معالم نهايتها حتى اليوم، كل ما بقي من مقومات البنى التحتية والتي تتسم بالضعف.





وارجع القطيبي تدهزر أسعار الريال اليمني إلى بعض القرارات الحكومية التي اتخذت في أوقات غير مناسبة ومن أهمها تحرير سعر صرف الريال اليمني، وتحرير أسعار المشتقات البترولية.





ويكشف القطيبي في حواره لــ "الفجر"، كيف أثرت الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني، ويضع روشتة علاج لتدهور العملة اليمنية والاقتصاد اليمنى بشكل عام في ظل الحرب الدائرة.





أن المليشيات الحوثية اتخذت في الفترة الماضية عدداً من القرارات ضد بعض شركات الصرافة في المحافظات التي تسيطر عليها، حيث قامت بإغلاقها ونشر تعميم بعدم التعامل معها من قبل مختلف البنوك ومؤسسات الصرافة الأخرى، وإليكم نص الحوار:









هل أثرت الوديعة السعودية في تحسن الاقتصاد؟





طبعا لا شك أن الوديعة السعودية والمقدرة بملياري دولار والتي تبعها منحة أخرى بمئاتي مليون دولار كان لهما بالغ الأثر في الحد من حالة التدهور والانهيار التي شهدتها أسعار صرف الريال اليمني، هذا فضلا عن قيام المملكة بإعطاء منحة أخرى للحكومة قدّرت بستين مليون دولار شهريا استمرت لمدة عام تقريبا وذلك لتغطية النفقات المتعلقة باستيراد الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في عدن ولحج وأبين.





وما زالت الوديعة السعودية حتى اليوم هي من تساعد الحكومة والبنك المركزي في عدن من التخفيف من حالة التدهور التي تطال أسعار الصرف للعملة المحلية، إذ ما زالت تغطي الحجم الأكبر من الطلب على العملات الأجنبية، ولا شك أن أثرها الإيجابي لم يقتصر فقط على المحافظات الجنوبية أو المحررة، بل أن تأثيرها شمل المحافظات الجنوبية والشمالية بشكل عام.





ما هي أسباب تدهور أسعار الريال اليمني؟





مبدئيا يمكننا القول أن التدهور الذي طال أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعد نتاجا طبيعيا لظروف الحرب التي تعيشها اليمن، فأسعار الصرف تعد من أبرز المتغيرات الاقتصادية تأثراً بظروف الحروب وغيرها من الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلدان بشكل عام، ولذلك شهدت أسعار صرف العملة المحلية لليمن خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ اندلاع الحرب الأخيرة في مارس 2015م ، موجات هبوط كبيرة، وسار اتجاه مؤشر أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل سلبي نحو الهبوط المستمر إلا في حالات استثنائية وبسيطة شهدت تحسناً بسيطا في أسعار صرفه، ويرجع الجميع حالات التدهور التي طالت أسعار صرف الريال اليمني إلى ظروف الحرب التي تشهدها اليمن إلا أن ثمة أسباب أخرى كان لها الأثر الأكبر أيضا في تزايد حدة التدهور تلك، فحتى الحكومة والبنك المركزي اليمني كان لهما دورا سلبيا في التأثير على أسعار صرف عملتهما المحلية وذلك من خلال





تحرير سعر الصرف





بعض القرارات والإجراءات التي اتم اتخاذها من قبلهما (للأسف)، فمن تلك القرارات على سبيل المثال القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني والذي قضى بالتعويم الحر لأسعار الصرف وذلك في ظل ظروف استثنائية وعصيبة تشهدها البلد، ولا يمكن وصفه إلا أنه مثّل تخلياً واضحا من قبل البنك المركزي اليمني عن تأدية دوره المناط به للحفاظ على قيمة العملة المحلية، ولا ننكر أن ذلك القرار قد جاء في ظل ظروف مالية صعبة جدا يعاني منها البنك المركزي وذلك نتيجة عدم توفر أية احتياطيات من النقد الأجنبي حينها لدى البنك المركزي، لكن وبرغم تلك الظروف إلا أن ذلك لا يعطي مبررا للبنك لاتخاذ مثل هذا القرار الكارثي، فذلك القرار أثر سلبيا وبصورة مباشرة وسريعة على أسعار صرف العملة المحلية حيث تدهورت أسعار الريال اليمني بصورة كبيرة إثر اتخاذ ذلك القرار، وما يثير الاستغراب لدى البعض هو قيام البنك المركزي بالإعلان عن ذلك القرار ومن ثم اتخاذه لإجراءات مناقضة فيما بعد لذلك القرار وذلك من خلال قيامه بالإعلان عن توفير كميات معينة من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وغير الأساسية بأسعار محددة وثابتة.!!





تحرير أسعار المشتقات النفطية





ومن بين القرارات والإجراءات أيضا قيام الحكومة باتخاذ قرار تحرير المشتقات النفطية، فهذا القرار هو الآخر كان قرارا كارثيا وتبعاته السلبية مازال المواطن يدفع ثمنها باهظا حتى اليوم، وكان لهذا القرار اثرا سلبيا أيضا على أسعار الصرف وذلك بعد فتح باب الاستيراد والبيع للمشتقات النفطية أمام جميع التجار، وهو ضاعف من حجم الطلب على النقود الأجنبية من قبل التجار، وهذا ساهم في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وذلك في ظل محدودية وتناقص العرض من النقد الأجنبي في السوق المحلية.



