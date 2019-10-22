تركيا: نستأنف عملياتنا في سوريا إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:50 ص
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا "بعزم" بعد انتهاء وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إذا لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها واشنطن.

وتقول تركيا: "إن جميع قوات الميليشيا الكردية من قوات حماية الشعب الكردية يجب أن تترك "منطقة آمنة" تريد إنشاءها على طول جزء من حدودها مع سوريا. وتنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب بصفتها إرهابية لصلاتهم بالمتمردين الأكراد الذين يعملون في جنوب شرق تركيا.

وفي حديثه قبل زيارة رسمية إلى روسيا، قال أردوغان أيضًا إنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيف يمكن للجنة دستورية سورية من المقرر أن تجتمع في أواخر أكتوبر أن تحقق تقدمًا ملموسًا.

وقال الجيش العراقي بشكل منفصل أيضًا اليوم الثلاثاء: "إن القوات الأمريكية التي عبرت الحدود إلى العراق من سوريا لا تملك سوى الموافقة على ذلك إذا تم نقلها في وقت لاحق خارج البلاد وليس لديهم تصريح بالبقاء في العراق.

وأضاف: "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان حتى يمكن نقلها خارج العراق".

وقال الجيش في بيان: "ليس هناك تصريح يمنح هذه القوات للبقاء داخل العراق".
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الكلمات المفتاحية

شمال سوريا تركيا الولايات المتحدة الأكراد

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