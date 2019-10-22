تحذيرات عسكرية عراقية من بقاء القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
Advertisements
في أكبر انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا حتى الآن، شكلت مئات الشاحنات التي تحمل القوات الأمريكية قافلة ضخمة وعبرت من سوريا إلى العراق يوم الاثنين وسط هدنة استمرت خمسة أيام وافقت عليها واشنطن وأنقرة في أعقاب الهجوم التركي على سوريا.

حذر الجيش العراقي، من أنه تم السماح للجيش الأمريكي بالعبور إلى العراق من سوريا لمزيد من النقل خارج البلاد، لكن لم يتم منحه الموافقة على البقاء في البلاد.

وقال الجيش، في بيان يوم الثلاثاء: "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان حتى يمكن نقلها خارج العراق. لا يوجد تصريح بالسماح لهذه القوات بالبقاء داخل العراق".

يوم الاثنين، ورد أن 100 مركبة عسكرية أمريكية عبرت من سوريا إلى العراق كجزء من انسحابها من الجمهورية العربية. جاء التقرير في الوقت الذي صرح فيه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأنه سيتم نقل أفراد الخدمة الأمريكية إلى العراق لاحتواء عودة داعش المحتملة في البلاد.

جدير بالذكر، أن القوات الأمريكية عبرت إلى العراق في وقت مبكر من يوم الاثنين، في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب والذي فتح الطريق أمام القوات التركية لشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة.

وشاهد مصور "رويترز"، أكثر من 100 مركبة تعبر من الطرف الشمالي الشرقي لسوريا، حيث وافقت تركيا على إيقاف هجومها لمدة خمسة أيام بموجب اتفاق تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة، مع إنتهاء الهدنة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء القادم.

وأظهرت صور فيديو لرويترز مركبات مصفحة تحمل جنودًا أمريكيين عبر معبر الساحل السهل إلى محافظة دهوك شمال العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير يوم السبت الماضي إنه من المتوقع أن ينتقل جميع القوات التي انسحبت من شمال سوريا والتي يبلغ عددها حوالي 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة ستستأنف هجومها العسكري في سوريا عندما تنتهي المهلة إذا لم تنسحب القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد من "المنطقة الآمنة" المقترحة والتي تمتد عبر الحدود.

وقال "أردوغان"، إن تركيا ستنشئ عشرات مراكز المراقبة في "المنطقة الآمنة" المخطط لها.

وقال شاهد في المنطقة إن القوات التركية بدأت بالفعل في إنشاء موقعين من هذا القبيل يوم الأحد الماضي، مما أثار انتقادات من إيران اليوم الاثنين.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي على الهواء في التلفزيون الرسمي "نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا".

وقال موسوي الذي تعد بلاده حليفًا قويًا للرئيس السوري بشار الأسد: "يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية... يجب احترام سلامة سوريا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع مارك إسبر سوريا العملية التركية في سوريا العراق اردوغان

أخبار تهمك

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 9 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

منذ أقل من ساعتين

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يصدر بيانا عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تركيا والولايات المتحدة تبدأن دوريات مشتركة في شمال سوريا

وصول مسؤولون أمريكيون لتركيا لحضور محادثات "المنطقة الآمنة" في سوريا

الدفاع الأمريكية: التوغل التركي في سوريا أطلق سراح مقاتلي "داعش" المأسورين

القوات الإمريكية تدخل العراق عبر سوريا

القوات الأمريكية تعبر إلى العراق كجزء من الانسحاب من سوريا

أردوغان سيجري محادثات مع بوتين بشأن سوريا

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:15 ص

عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

06:56 ص

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status