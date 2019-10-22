الرئيس الفلبيني يقطع رحلته إلى اليابان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أجبر الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي على تقليص حضوره في اليابان اليوم الثلاثاء بسبب ما وصفه مكتبه بأنه شعر بـ "ألم لا يطاق" في أسفل ظهره بعد حادث دراجة نارية الأسبوع الماضي.

وغالبًا ما تكون صحة دوترتي البالغ 74 عامًا وغيابه عن الأضواء العامة موضوعًا للتكهنات الشديدة، ومصدر شكاوى المنتقدين من أن إدارته لا تتحدث عن مدى أمراضه.

وتعرض دوترتي لسقوط بسيط من دراجة نارية في أرض قصره الأسبوع الماضي، مما تسبب في ألم في الفخذ وكدمات خفيفة وخدوش على كوعه وركبته.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو إنه استخدم قصبًا للمشي في طوكيو اليوم الثلاثاء أثناء احتفال صعود الإمبراطور الياباني ناروهيتو إلى العرش، ولكنه تخطى مأدبة للعودة إلى المنزل ورؤية أخصائي الأعصاب.

وقال بانو في بيان: "يمكن للجمهور أن يطمئن أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بالصحة البدنية وحالة الرئيس لأنه يعطي أولوية جدية له في خدمة بلدنا بفعالية".

هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها الحكومة تهدئة المخاوف بشأن صحة دوترتي بعد أن أخبر العمدة السابق المنشق الجالية الفلبينية في موسكو أن تدلي جفن واحد بشكل متكرر يرجع إلى اضطراب عضلي عصبي مزمن.

وتشمل مشاكل دوترتي المعروفة آلام الظهر والصداع النصفي من تلف الأعصاب بعد حادث دراجة نارية سابق ومريء باريت، مما يؤثر على حلقه.


كما تتم مراقبة حالته الصحية عن كثب بسبب عدم اليقين السياسي الذي سيحيط بخلافته إذا لم يكن قادرًا على الاستمرار.

وسيكون بديل دوترتي الدستوري نائب الرئيس ليني روبريدو، المعارض السياسي الذي انتخب بشكل منفصل ولم يكن زميله في الانتخابات.
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رئيس اليابان حفل تنصيب الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي الحالة الصحية

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