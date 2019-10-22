وزير الإسكان يستعرض مشروع إعداد المواصفات الفنية لمشروعات المياه والصرف

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
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عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الجهاز، لاستعراض مشروع (إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالجهاز التنفيذى "المستندات الموحدة").

وأشاد وزير الإسكان بالجهد الذى بذله الجهاز التنفيذى فى إعداد هذا المشروع "المستندات الموحدة"، الذى سيحقق مزيداً من التحكم فى مستوى الجودة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، موجهاً بإعداد هذا المشروع بشكل إلكترونى، وعرضه على جميع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، ودراسته مع تلك الجهات من أجل اعتماده وتعميمه.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا فى الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل لمشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.



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