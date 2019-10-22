أحمد أمين يعود لـ"اليوتيوب" بـ"الفاميليا" الأسبوع المقبل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
الفاميليا
الفاميليا
الفجر الفني
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يستعد الفنان أحمد أمين، للعودة إلى عالم الديجيتال، بتقديم "الفاميليا"، أول أعماله على السوشيال ميديا بعد غياب دام أربع سنوات، حيث عرفه الجمهور في بداياته من خلال سلسلة فيديوهاته الشهيرة "30 ثانية"، و"البريك" على "اليوتيوب"، والتي لاقت شهرة واسعة وقتها، انتقل بعدها لتقديم "البلاتوه" أول أعماله على شاشة التلفزيون.

 

يسلط "أمين" الضوء على علاقة الآباء بأبنائهم، من خلال حلقات "الفاميليا"، في تجربة فريدة تناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله، داخل المنزل، بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي.

 

يدور البرنامج في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما، ويتناول "أمين" من خلال "الفاميليا" موضوعاً مختلفاً في كل حلقة، حيث نرى من خلال كل منها، تطبيق الموضوع المختار بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وبالطبع من خلال ظهور مميز لأحمد أمين، سواء بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل "شفوي"، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.

 

"الفاميليا" فكرة مختلفة تتميز بمصداقيتها، حيث إنها تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، وهي فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج rhyme media، ويقدمها الفنان أحمد أمين، وتشرف على كتابته المؤلفة سارة هجرس مع شريف عبد الفتاح، وشارك في الكتابة هيثم رزق، أغاني الحلقات تأليف سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، وبرعاية "العربي جروب"، وبالشراكة مع معكسر "ويل سبرنج".

 

من المتوقع طرح أولى حلقات "الفاميليا" خلال أسبوع، والتي يمكن للجمهور متابعتها على قناة البرنامج على اليوتيوب التي تحمل اسم "الفاميليا Al Familia".

 

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