كندا: "ترودو" يتصدر الانتخابات الفيدرالية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
ترودو
ترودو
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كشف التلفزيون الكندي، اليوم الثلاثاء، عن تقديرات تفيد بأنّ الليبيراليين، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو، سيفوزون بالانتخابات الفيدرالية التي جرت الاثنين، وسيتمكنون من تشكيل الحكومة المقبلة.

 

وبحسب قناتي "تي في إيه" و"سي تي في"، فإنّ الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعداً في برلمان أوتاوا، يليهم المحافظون بزعامة أندرو شير بـ99 مقعداً، ممّا يعني أنّ الليبراليين سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقليّة.

 

من جهتها أفادت النتائج الرسمية الأولية، التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات، استناداً إلى فرز 18% من الأصوات أنّ الليبراليين تصدّروا الانتخابات في 145 من أصل 338 دائرة انتخابية في كندا، مقارنة بـ106 دوائر لحزب المحافظين.

 

وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الاتّحادي في أوتاوا، يتعيّن الحصول على 170 مقعداً على الأقل.

 

وحلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو كيبيك بحصولهم على 33 مقعداً يليهم الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) الذي حصل على 20 مقعداً.

 

ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطّي ست مناطق زمنية مختلفة.

 

وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الاتحادي في أوتاوا، يتعين الحصول على 170 مقعدا على الأقل.

 

وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو كيبيك، بحصولهم على 33 مقعدا، يليهم الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) الذي حصل على 20 مقعدا.

 

ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد، التي تغطي ست مناطق زمنية مختلفة.

 

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الكلمات المفتاحية

تشكيل الحكومة ترودو الانتخابات الفيدرالية

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