بيان عاجل من السكة الحديد بشأن تأخيرات القطارات اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
كرستينا عياد
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كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات المتوقعة اليوم، ومعدل التأخيرات على بعض خطوط الهيئة.

الهيئة قالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن التأخيرات تعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدية، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وقالت الهيئة، إن هذه التأخيرات تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

كما اعتذرت الهيئة للركاب، عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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