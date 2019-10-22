منذ مشاركتها في التحالف.. الإمارات الأقرب دوما للشعب اليمني

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:15 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements
Advertisements

أكدت دولة الإمارات، التي انطلقت منذ اللحظة الأولى لمشاركتها ضمن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، بهدف الدفاع عن الشرعية في هذا البلد الشقيق، أنها كانت ولا تزال هدفها الأول والأخير، هو إعادة الحياة والأمل إلى قلوب الأشقاء اليمنيين.

 

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن جهود الإمارات الإنسانية لم تتوقف، على مدى سِنيّ الحرب، عن تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للأشقاء، ابتداءً بالمساعدات الإغاثية والطبية، وليس انتهاءً بالمساهمة في إعادة البناء، وإصلاح البنى التحتية، وإطلاق المبادرات والمشاريع التنموية والإنسانية، وهو ما أشادت به الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

 

وأضافت الصحيفة أن الإمارات كانت على الدوام، الأقرب لشعب اليمن الشقيق، والأكثر دعماً ومساعدة له في محنه، والأكثر فهماً لمشكلاته ومعاناته، وهو ما انعكس بوضوح في طبيعة مساعداتها للأشقاء، حيث لامست أهم جوانب الحياة، وخاصة الطاقة الكهربائية، التي تعاني مدن كثيرة في اليمن من انقطاعها، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وهي المأساة التي استشعرتها الدولة، فوجهت بانطلاق بواخر شحن المشتقات النفطية، إلى اليمن، حيث وصلت أولى الشحنات في 19 سبتمبر إلى ميناء المكلا، تحمل 12 ألف طن متري من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء، والتي كادت أن تتوقف عن العمل، لولا التدخل الإماراتي العاجل، وفي السادس من أكتوبر، رست على رصيف المكلا باخرة، على متنها 7 آلاف طن متري من الديزل، ثم في 18 أكتوبر، رست في المكلا أيضاً باخرة مشتقات ثالثة، حملت 7200 طن لتري من الديزل، دعماً لقطاع الكهرباء، ووقوفاً إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

 

وخلصت الى القول " هذا هو نهج الإمارات على الدوام.. تضيء، بيد الخير والعطاء، درب كل محتاج في العالم".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاركتها في التحالف اليمن الشعب اليمني التحالف العربي الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 10 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الرئاسة" تكشف عن حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 20 ساعة

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| "سيول ورعد".. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يرد على إقالته من تدريب ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

منذ حوالي 7 ساعات

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مساعدات إماراتية لـ7700 يمني في الساحل الغربي

اخبار السعودية اليوم | الملك سلمان وولي عهده يتخذان قرارًا عاجلا بشأن اليمن

اليمن.. وصول أول ناقلة نفط سعودية إلى ميناء عدن

المالكي: جهود التحالف لا تقتصر على العمل العسكري

اليمن: وصول الحصة الشهرية من المنحة السعودية النفطية

المكلا تعاني من التقطع المستمر للتيار الكهربائي

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 ص

سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

02:30 ص

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

11:38 م

اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والجونة بالدوري

02:58 ص

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status