تسريب صور من حفل زفاف نجمة شهيرة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
بوابة الفجر
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احتفلت نجمة هوليوود جينيفر لورانس، بزفافها، وذلك في حفل خاص اتسم بالسرية الشديدة، حيث تزوجت من تاجر الفن في نيويورك، كوك ماروني، بداخل قصر نيوبورت الفخم في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

تأكيد نبأ الزواج
وأكدت مسؤولة الدعاية لجينيفر لورانس، خبر زواجها لوكالة "أسوشيتد برس"، دون أن تفصح عن أي تفاصيل إضافية.

تسريب صور من حفل زفافها
وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس، والتي تظهر فيها وهي مرتدية فستانا متلألئ.

أبرز حضور الحفل
أفادت مجلة "بيبول" الأمريكية، أن حفل الزفاف حضره 150 مدعوا، من أبرزهم الممثلة الأمريكية، إيما ستون، وكريس جينر والدة ومديرة أعمال كيم كارداشيان، والممثلة الكوميدية الأمريكية، إيمي شومر.

فيما ذكرت صحيفة "نيوبورت ديلي نيوز" أن حوالي 100 من معجبي جينيفر لورانس وقفوا خارج قصر نيوبورت، أملا في إلقاء نظرة على أحد المشاهير المدعوين للمناسبة.

يشار إلى أن جينيفر لورانس، اكتسبت شهرتها في هوليوود، من بطولتها لأفلام "The Hunger Games"


تسريب صور من حفل زفاف نجمة شهيرة
تسريب صور من حفل زفاف نجمة شهيرة
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